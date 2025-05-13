梧棲大排5個月21起魚群暴斃引抨擊 市府：邀集相關局處了解原因

市議員楊典忠批梧棲大排頻傳大量死魚。（楊典忠提供）

2025/05/13 12:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近來台中市梧棲大排死魚事件頻傳，民進黨市議員楊典忠指出，今年從1月到5月初已發生21起魚群暴斃案件，其中4月23日一日就撈起130公斤死魚，但市府每次都以「溶氧量不足」理由塘塞，市府的水利局、環保局都不去清查原因，只會撈死魚，要求市府要好好清查原因，讓梧棲大排能如大里的康橋、豐原的軟埤仔溪水一樣清澈。

副市長黃國榮表示，會邀集水利局、環保局及農業局等相關單位來了解，梧棲大排為何一直會有死魚的原因。

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議員楊典忠今天在市議會表示，他一再接到梧棲大排附近住戶陳情，甚至記錄今年1月到5月初，每天梧棲大排死魚情況， 1月2、6、23有死魚、2月3、4、6、10有4天，3月4、13兩天，4月17、20、21、22、23、24、25、28、29共9天，5月2、4、9有3天發現死魚，半年不到死魚發生就有21天，市民如何視而不見？

楊典忠指出，他向水利局提出詢問，水利局的書面回應為水質檢測、案件調查都是環保局業務，改善對策則是礫間淨水場與污水下水道接管，但是梧棲大排已經有礫間設施，而市府2018年在梧棲大排已經有設置一座造價1.2億元的礫間淨水場，每天處理 10000 噸的排水，但是死魚案件不僅沒有減少，反而魚群暴斃更頻繁，市府每次也都是溶氧量不足的問題。

楊典忠質疑，礫間淨水場效能是否有發揮作用，而梧棲污水接管都在河川下游段，根本沒辦法解決中上游的水質問題，水利局應該提出改善梧棲大排河川基本水量不足、溶氧量不足、河川水質循環不佳的具體對策。

楊典忠要求市府檢討海線河川治理成效，參考市區綠川、柳川、梅川、豐原葫蘆墩圳、大里康橋經驗，讓海線民眾也能享有優質水岸環境的生活品質。

水利局長范世億表示，造成魚群大量死亡的原因很多，除了溶氧量不足，還有可能是水質遭污染，像民眾在大肚山種植蔬菜翻耕，造成泥沙流到大排內，也有可能，都會來進行防制。

市議員楊典忠批梧棲大排5個月發生21起魚群暴斃案件，要求市府好好調查原因。（記者蘇金鳳攝）

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