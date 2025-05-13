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    新北聯合徵才5/16新莊登場 集結31家廠商、釋出逾千個職缺

    徵才活動現場邀請職涯老師協助民眾撰寫履歷，傳授面試技巧。（就業服務處提供）

    徵才活動現場邀請職涯老師協助民眾撰寫履歷，傳授面試技巧。（就業服務處提供）

    2025/05/13 11:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府就業服務處將於5月16日上午10點，在新莊區公所10樓禮堂舉辦聯合徵才活動，集結31家企業，釋出超過1000個職缺，涵蓋科技、餐飲、服務、物流運輸等產業，提供求職新鮮人或轉職民眾多元選擇。

    就服處指出，此次徵才邀請台灣卓勒、桓達科技、長庚國際能源、華福食品、南亞塑膠、介明塑膠、台灣水泥、家樂福超市、一之軒、三澧餐飲及統一多拿滋等31家知名廠商，提供工程師、助理技術員、作業員、儲備幹部、門市人員、餐飲服務員等職缺，滿足不同求職者需求。

    就服處表示，徵才活動現場提供「婦女再就業獎勵」諮詢服務，針對因家庭因素暫離職場180日以上的婦女，經由就服站推介成功，穩定就業滿90日，可領取「再就業獎勵」最高達3萬元，從事部分工時工作者也有1萬5000元，鼓勵婦女重返職場。

    活動現場設置履歷健診攤位，邀請職涯老師指導撰寫履歷、傳授面試技巧，協助民眾確立職涯方向，增進求職成功率。活動詳情上「新北市人力網」查詢或電洽免付費專線：0800-091-580。

    曾參加新莊站徵才活動而重返職場的「巧婷」表示，原本從事平面設計助理工作，當初因照顧家庭，選擇暫時離開職場，目前子女即將升上國中，她也興起重返職場的念頭，但因為脫離職場近10年，對於當前就業市場感到惶惶不安。

    「巧婷」說，因緣際會看到社區公布欄張貼徵才活動DM，抱著姑且一試的心態前往現場，找尋二度就業機會，工作人員熱心介紹「婦女再就業計畫」，經過就服員細心輔導，「巧婷」成功重返職場，更獲得就業獎勵金，她呼籲民眾「多利用公家資源找工作」。

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