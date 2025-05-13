議員批淡水沙崙棒球場租金高扼殺球隊發展 教局：將與代管學校研議調降

新北市議員鄭宇恩表示，淡水區的社區棒壘球場「沙崙文中四棒球場」開放供社區民眾自由使用，不僅吸引居民練習傳接球與模擬比賽，還啟發許多學童加入學校棒球隊。（記者羅國嘉攝）

2025/05/13 12:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區的社區棒壘球場「沙崙文中四棒球場」，自整修後改為依規定收費，但市議員鄭宇恩表示，8小時高達1萬3千元的費用，不僅遠高於台北市同類型場地，甚至比職棒場地天母棒球場還要貴，要求市府檢討收費標準，勿扼殺北海岸的棒球發展；教育局長張明文表示，已安排近期與代管學校共同研議調降場地租用標準，兼顧場地維護與使用公平性。

鄭宇恩指出，淡水沒有灘地棒壘球場，因此當地社區棒球活動長期仰賴淡水國中代管的沙崙文中四棒球場，過去，球場開放供社區民眾自由使用，不僅吸引居民練習傳接球與模擬比賽，還啟發許多學童加入學校棒球隊，甚至發展成群組，朝組成棒球隊發展。然而，自場地整修後開始收費，過高的收費金額讓人望之卻步，導致很好的社區棒球氣氛就此中斷。

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鄭宇恩說明，該棒球場目前單日8小時的租金高達1萬3千元，其中收的清潔費與「新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準」不同，更比較台北市校園場地開放使用的8小時4400元、林口區公所社區棒球場8小時7千5百元收費都還要高，甚至比天母棒球場收費8小時8千元還要昂貴，根本沒有社區球隊有能力負擔。正因為淡水只有這個社區棒壘球場，等同於市府扼殺了淡水社區棒球的發展，要求市府檢討收費標準。

鄭宇恩表示，過往北海岸棒球是蓬勃發展，就有職棒隊誠泰Cobras隊承租三芝區永恆再益紀念棒球場成為訓練場地，也資助三芝國小棒球隊。而過去職棒圈中也有不少淡水人，同在淡水國小少棒隊，所以市府應重新檢討收費標準、地方民眾可及性，才能留住在地棒球人才。

張明文指出，該棒球場長期由教育局委由淡水國中代管，屬校園場地，依規費法為使用者付費精神，自2024年8月起依照「新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準」收費辦理，為場地使用費每場次4小時、收費4000元，而清潔管理費則從原規定每4小時4000元為上限，目前收費為每場次2500元，總計每場次收費需收6500元整。

張明文表示，教育局重視在地運動發展與社區參與，將廣納各界建議，已安排近期與代管學校共同研議調降場地租用標準，兼顧場地維護與使用公平性，務實回應在地需求，持續支持運動發展。

新北市議員鄭宇恩表示，淡水區的社區棒壘球場「沙崙文中四棒球場」開放供社區民眾自由使用，不僅吸引居民練習傳接球與模擬比賽，還啟發許多學童加入學校棒球隊。（記者羅國嘉攝）

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