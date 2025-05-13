桃園市將招募435名清潔隊員 今年報考設16歲以上門檻

桃市府環保局今年將再次公開招募清潔隊員，考試報名時間為5月16日至22日，將招募7個組別共435名隊員。（圖由環保局提供）

2025/05/13 11:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環保局今年將再次公開招募清潔隊員，考試報名時間為5月16日至22日，環保局表示，除一般隊員組、原住民族組、身心障礙組、駕駛組，新增場（職）護組、木工組及電腦文書行政組，總計將招募435名，為便利民眾報考，考試全程皆為免費報名，並採網路與現場雙軌並行，今年也設置年滿16歲以上門檻。

環保局長顏己喨表示，線上報名者可至專屬報名網站查詢相關資訊並完成報名程序；無法上網報名者，亦可於報名期間上班時段（上午9點至下午5點）至思考致富文創教室（桃園區民權路6號4樓）及12區清潔中隊隊部，將有專人協助報名。

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顏己喨表示，今年招募清潔隊員採2階段甄試方式進行，第1階段依各組特色進行技能或體能測驗，第2階段則是筆試，最後依甄試總成績加權分數排定錄取名次，擇優錄取435名，而此次考試與報名全面導入AI智慧科技，包括平板電腦即時評分、駕駛測驗影像即時回傳與智能判讀，以及報名資格審查數位化處理等措施，除降低人為失誤外，亦可有效提升考試辦理效能，兼顧高效、公平與公正的甄試原則。

環境管理處長張書豪說明，今年招募一般隊員組、原住民族組、身心障礙組與駕駛組、場（職）護組、木工組及電腦文書行政組，測驗上採多元測驗評估，場（職）護組採情境模擬測驗，評估勞工健康服務護理實務應變能力；木工組須於時限內完成指定木藝品；電腦文書行政組著重文書處理的正確性與效率；駕駛組將進行實地駕駛，模擬垃圾車於市區執行勤務情境，以驗證駕駛技術與安全意識；身心障礙組進行資源回收分類測驗，更貼近實務操作；一般隊員組與原住民族組將進行30公尺負重折返跑，男性負重15公斤、女性8公斤，全面檢視體能與工作適應力。

2年前桃園市清潔人員錄取者最小僅15歲，創下全國最年輕清潔隊員紀錄，今年報考資格則有年滿16歲（含）以上門檻，並設籍桃園市滿4個月以上（今年1月15日前設籍）、國民小學以上學校畢業或具同等學力程度者，電腦文書行政組領有大專（含）以上學校畢業證書或具同等學力程度者。

環保局表示，歡迎有志於環保工作、熱心服務的民眾踴躍報名，為桃園市注入新的環保生力軍，考試簡章、筆試題庫等相關訊息，都將公布於專屬報名網站，民眾也可從環保局與環境管理處官網查詢相關考試資訊。

桃市府環保局今年將再次公開招募清潔隊員，考試報名時間為5月16日至22日，將招募7個組別共435名隊員。（圖由環保局提供）

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