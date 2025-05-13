未來1週陽光露臉！高溫上看34度 新一波梅雨鋒面估下週影響

未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖由中央氣象署提供）

2025/05/13 11:13

〔記者林志怡／台北報導〕這週台灣暫未受到鋒面影響，各地迎來陽光露臉的好天氣。中央氣象署指出，今起至下週一各地高溫可達30度或以上，且呈現較悶熱的天氣，中午過後山區容易有午後雷陣雨，但週五過後，午後雷陣雨影響區域會擴及平地，且目前預估下一波梅雨鋒面將在下週初抵達台灣北方海面。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，每年5、6月是台灣的梅雨季，受鋒面影響期間容易有明顯降雨，但鋒面尚未接近時，會呈現較悶熱的天氣，且容易有午後雷陣雨發生。

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上週末影響台灣的鋒面已經逐漸離開，台灣上空的雲量逐漸減少，今日多數地區已可見陽光，中午過後各地山區、桃園以北平地有局部午後陣雨機率，且今晚至明日清晨，東半部地區及基隆北海岸可能有零星短暫降雨出現。

伍婉華說，未來一週台灣大致呈現未受鋒面影響的天氣型態，週三、週四各地可見陽光，但山區仍有午後雷陣雨，且因局部地區風向轉變，東南部地區、恆春半島有零星短暫降雨機率。

此外，伍婉華指出，目前預估下一波梅雨鋒面會在下週一、週二接近台灣北方海面，因此週五至下週一期間，隨著鋒面逐漸靠近，台灣周邊轉為西南風的環境，且水氣逐漸增加，午後雷陣雨區域擴及平地，北部、東北部、東部也可能有局部午後雷陣雨，且各地雲量逐漸增加，但多數地區仍可見陽光。

氣溫方面，今日各地氣溫可較昨日回升1至2度，且預估西半部地區氣溫可達31至33度，東半部、澎湖、金門約28至29度；週五氣溫也會繼續回升，西半部地區高溫33至34度左右，東半部、澎湖、金門上升至30度，馬祖28度，另下週一在西南風影響下，台東可能有焚風，造成有34、35度或更高溫度。

未來一週降雨預報示意圖。（圖由中央氣象署提供）

未來一週地面天氣預測圖。（圖由中央氣象署提供）

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