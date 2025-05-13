為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭之光！台裔張瑋麟當選加拿大國會議員 史上第2人

    宜蘭囝仔張瑋麟當選加拿大第2位台裔國會議員，被譽為宜蘭之光。（沈頌智提供）

    宜蘭囝仔張瑋麟當選加拿大第2位台裔國會議員，被譽為宜蘭之光。（沈頌智提供）

    2025/05/13 11:05

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭囝仔張瑋麟參加今年加拿大聯邦大選，當選加拿大史上第2位台裔國會議員，消息傳出宜蘭市老家，讓地方鄉親與有榮焉。宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲特地到張家貼紅榜，表達祝賀之意。

    39歲的張瑋麟在宜蘭市出生，小學六年級跟著媽媽移民加拿大，在加拿大完成高中學業後，陸續取得澳洲墨爾本大學法律學士及英國牛津大學工商管理碩士學位，擁有加拿大、澳洲律師資格，精通國際商務法，這次以自由黨候選人身分投入加拿大大選，4月底開票後，當選英屬哥倫比亞省本拿比中區國會議員。

    張瑋麟老家經營免洗餐具店，父親張愛國擔任宜蘭市大新里鄰長，林茂盛、陳美玲、大新里長侯佩婷等人，昨天連袂到張家貼紅榜，陳美玲盛稱張瑋麟是「宜蘭之光」，讓張愛國開心得合不攏嘴。

    宜蘭縣檳榔包裝加工職業工會理事長沈頌智獲知此事後，也在個人臉書PO出他與張瑋麟出遊畫面。沈頌智今天（13日）受訪時說，去年春節連假，張瑋麟返國省親並與家人到泰國旅遊，他恰巧跟張家人同團，出遊期間，張瑋麟仍書不離手，利用空檔猛K原文書，好學不倦的衝勁讓人印象深刻。

    加拿大首位台裔國會議員是2011年在多倫多選區當選的保守黨議員梁中心。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左4）、宜蘭市長陳美玲（右2）到張瑋麟老家貼紅榜，由張父張愛國（右3）代表受贈。（讀者提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左4）、宜蘭市長陳美玲（右2）到張瑋麟老家貼紅榜，由張父張愛國（右3）代表受贈。（讀者提供）

    張瑋麟的傑出表現讓父親張愛國（中）與有榮焉。（讀者提供）

    張瑋麟的傑出表現讓父親張愛國（中）與有榮焉。（讀者提供）

    張瑋麟位在宜蘭市的老家貼滿紅榜，顯得喜氣洋洋。（讀者提供）

    張瑋麟位在宜蘭市的老家貼滿紅榜，顯得喜氣洋洋。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播