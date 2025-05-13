宜蘭之光！台裔張瑋麟當選加拿大國會議員 史上第2人

宜蘭囝仔張瑋麟當選加拿大第2位台裔國會議員，被譽為宜蘭之光。（沈頌智提供）

2025/05/13 11:05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭囝仔張瑋麟參加今年加拿大聯邦大選，當選加拿大史上第2位台裔國會議員，消息傳出宜蘭市老家，讓地方鄉親與有榮焉。宜蘭縣代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲特地到張家貼紅榜，表達祝賀之意。

39歲的張瑋麟在宜蘭市出生，小學六年級跟著媽媽移民加拿大，在加拿大完成高中學業後，陸續取得澳洲墨爾本大學法律學士及英國牛津大學工商管理碩士學位，擁有加拿大、澳洲律師資格，精通國際商務法，這次以自由黨候選人身分投入加拿大大選，4月底開票後，當選英屬哥倫比亞省本拿比中區國會議員。

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張瑋麟老家經營免洗餐具店，父親張愛國擔任宜蘭市大新里鄰長，林茂盛、陳美玲、大新里長侯佩婷等人，昨天連袂到張家貼紅榜，陳美玲盛稱張瑋麟是「宜蘭之光」，讓張愛國開心得合不攏嘴。

宜蘭縣檳榔包裝加工職業工會理事長沈頌智獲知此事後，也在個人臉書PO出他與張瑋麟出遊畫面。沈頌智今天（13日）受訪時說，去年春節連假，張瑋麟返國省親並與家人到泰國旅遊，他恰巧跟張家人同團，出遊期間，張瑋麟仍書不離手，利用空檔猛K原文書，好學不倦的衝勁讓人印象深刻。

加拿大首位台裔國會議員是2011年在多倫多選區當選的保守黨議員梁中心。

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左4）、宜蘭市長陳美玲（右2）到張瑋麟老家貼紅榜，由張父張愛國（右3）代表受贈。（讀者提供）

張瑋麟的傑出表現讓父親張愛國（中）與有榮焉。（讀者提供）

張瑋麟位在宜蘭市的老家貼滿紅榜，顯得喜氣洋洋。（讀者提供）

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