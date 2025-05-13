中捷藍線明簽約 盧秀燕邀蔣萬安及法、韓、星國駐台代表參與

盧秀燕今曝將邀蔣萬安及法、韓及新加坡駐台代表參與明天台中捷運藍線簽約。（圖：市府提供）

2025/05/13 11:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線6月動工在即，台中市政府訂明天（14日）先進行藍線「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」簽約，因是藍線動工前重要啟動象徵，台中市長盧秀燕今曝邀到「重量級人物」參與，包括台北市因是藍線規劃顧問，邀台北市長蔣萬安見證，另因簽約工程是包括法國、新加坡、韓國及台灣等4國公司組跨國團隊，另邀「3國大使（應是駐台代表）」共襄盛舉，中捷藍線預計6月動工。

台中捷運藍線西起台中港，沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長約24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及一座5級維修廠，明天將簽約的「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，是藍線首項優先工程標。

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台中市捷運工程局指出，標案內容涵蓋當前全球最先進通訊式列車控制（CBTC）的全自動無人駕駛系統，並納入台灣首座位於山坡地階梯式維修機廠，技術層次及施工難度高；另龍井機廠土建工程也併入此項統包工程內一併推動，該案開放國際廠商競標，廣納世界先進技術與經驗。

捷工局指出，該案已在4月7日公告決標，由國際大廠新加坡商新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬，市府訂明日進行簽約儀式。

盧秀燕今特別指出，明日藍線相關工程案簽約，她已邀到4名「重量級人物」參與，其中包括台北市長蔣萬安，盧秀燕說，邀蔣萬安的理由主要是台中市推動第一條捷運建設綠線時，因台中沒有興建捷運經驗，當年委由台北市府代為興建，目前規劃第2條捷運藍線，市府決定自建，並成立捷工局推動藍線規劃及發包，但有請台北市政府當顧問，如今藍線規劃能開花結果，預計下個月動工，特別邀蔣萬安代表台北市府來見證。

盧秀燕說，因這項中捷藍線是台中市最重要的捷運路線，沿台灣大道興建，全線機電標及維修廠工程標案發包順利，由4國跨國團隊包括法國、新加坡、韓國及台灣團隊組成的跨國團隊得標，該團隊承攬台灣很多捷運工程，很有經驗，因此邀法國、新加坡及韓國等「3國大使」代表他們國家前來參加簽約，明天簽約後，台中藍線下個月就能動工。

台中捷運藍線機廠及機電系統工程訂明簽約。（圖：市府提供）

台中捷運藍線預計6月動工。（圖：市府提供）

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