斗六西市場改善工程 拚明年春節前完工

斗六市西市場啟用超過50年，道路壓花地坪破損，排水溝阻塞，影響環境及行人通行，斗六市公所將斥資約3000萬元改善。（記者黃淑莉攝）

2025/05/13 11:18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗六市西市場道路排水工程即將動工，民眾擔心施工期間採買及攤販營運等問題，斗六市公所今（13）日指出，將採4階段分區施工，並設置臨時攤販安置區延長施工時間至晚上10點縮減工期，希望能在明年春節前1週全部完工。

斗六西市場距離斗六火車站不到百公尺，不少外縣市民眾專程搭火車來逛，加上販售商品琳琅滿目，是雲林最受歡迎的傳統市場。斗六市長林聖爵指出，西市場設置超過50年，自來水管線也從未汰換，周邊排水經常因攤販隨意傾倒油水、魚肉殘渣與鱗片造成堵塞，加上壓花地坪與道路破損情況嚴重，導致民眾購物行走時常有跌倒意外發生，遇颱風或強降雨發生積淹水。

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斗六市公所表示，這次道路及排水溝改善工程施工範圍涵蓋愛國街（西平路至大同路），興南街、興中街、興北街（民生路至雲林路1段）及雲林路一段（西平路至中山路），道路改善長度986公尺、排水溝長度1226公尺。

市公所指出，工程在4月召開第1次說明會，民眾對施工期間攤商營業、採買、交通影響有疑慮，經邀集相關單位討論提出因應對策，工程將採4階段分區施工，並於雲林路一段設置臨時攤販安置區，施工期間攤販可移至安置區持續營業；將加派工班並實施夜間施工，從每天早上8點至晚上10點，工期可從原來90天壓縮為60天，並會請承包廠商配置工作人員協助維護管制區交通。

市公所指出，因應市場各攤商排水需求，將設置污水油脂截流槽，把攤販產生之油污水能集中處理，有效防止排水系統阻塞。

林聖爵強調，市場整建雖然會帶來短期的不便，但為讓斗六西市場能永續發展，公所全力投入整建工程，也會將衝擊降至最低，此外配合這次道路水溝改善自來水公司也將把原有塑膠管汰換為鑄鐵管，工程會與地方取得共識後才動工，希望能在明年春節前1週全部完工。

斗六市西市場改善範圍。（圖由斗六市公所提供）

斗六市西市場改善工程施工期間管制範圍。（圖由斗六市公所提供）

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