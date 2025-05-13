全國首例！開明工商停招 新北市府輔導轉型長照機構

新北市教育局和社會局輔導已停招的開明工商轉型長照機構。（新北市教育局提供）

2025/05/13 10:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市私立「開明工商」2022年停招，今年2月已完成轉型，更名為「開明長照財團法人」，預計2028年在原校址設立住宿式長照機構，整合日間照顧、團體家屋等多元型態照顧服務，回應在地長期照護需求，為全國件高中職學校法人轉型為長期照顧機構法人首例。

新北市教育局指出，因應高齡社會與少子女化的雙重挑戰，新北市創新推動教育資源調整與再利用，引導私校探索多元永續經營方向，根據統計，新北市65歲以上人口已突破66萬人，佔總人口15%、且持續增加中，除持續增設日照中心，市長侯友宜日前也宣布將於明年成立長照專責機構「高齡長期照顧處」，整合跨局處資源。

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教育局表示，開明長照財團法人依據《私立學校法》第71條及《長期照顧服務機構法人條例》辦理轉型，經教育局與社會局聯合審查通過，預計每日可服務36位失智長者與100位一般長照使用者，並具彈性擴充空間。

社會局表示，開明工商改辦為長照法人是活化教育資產、因應城市照護需求的具體典範，落實「教育資源再利用 × 社會福利再配置」，體現跨域協作與公私合作的治理成果，更為全市高齡照護網絡注入新動能，展現責任與前瞻視野。

教育局表示，新北市自2023年發布全國首部《私立高級中等學校永續發展指引》，提供私立學校從學校科別轉型、設立產學專班、改名、改制、合併、改辦等共13項指引，引領私校朝向多元永續經營發展，開明工商轉型為長照財團法人，不僅回應高齡化挑戰，教育空間可透過制度設計轉化為公益場域，鼓勵學校法人參與社會照護、回應高齡人口趨勢挑戰。

新北市開明工商兩年前停招，將轉型長照機構。（新北市教育局提供）

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