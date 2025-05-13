教育部歐盟獎學金簡章公告，2年可獲3.2萬美元。（圖擷取自官網）

2025/05/13 10:47

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部歐盟獎學金預計甄選20人，每名每年可獲1.6萬美元獎學金，為期2年可獲3.2萬美元（約台幣97萬元），具歐盟執委會文教總署2025至2026學年「新伊拉斯莫斯計畫」（EMJMD）聯合碩士課程獎學金備取生資格者踴躍報名，簡章已公告於官網。

教育部國際司科長林曉瑩說明，「新伊拉斯莫斯聯合碩士課程」是歐盟執委會支持的國際教育計畫，由歐洲各國優秀大學跨國合作，每1學科至少有3個歐盟國家、3所以上大學供學生選擇，學程期間學生在2所以上不同學校、不同國家就讀，該學程最具特色是其課程的跨域及多元性，並有機會在2年內跨國學習、獲得歐洲2個以上國家的畢業證書，若申請該課程獎學金經甄選為正取，每1學年至多由歐盟執委會提供2.5萬歐元（約84萬元）。

請繼續往下閱讀...

林曉瑩表示，為支持台灣青年學子跨國學習，深入了解歐盟政經文化發展，並實現留學歐洲各國的夢想，教育部自95年起與歐盟執委會合作，為申請EMJMD未能獲得歐盟執委會獎學金，但取得「備取生」資格者，提供教育部歐盟獎學金，迄113年止，已有131名學子獲獎完成留學歐洲夢。該獎學金讓學生能在人文薈萃的歐洲讀書、認識來自世界各地的菁英，周遊於歐洲頂尖大學接受教育，體驗學習、研究、實習、論文準備和答辯等階段，最後獲頒聯合碩士學位。

教育部歐盟獎學金甄選報名時間自6月2日至6月30日止，詳情請見報名網址。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法