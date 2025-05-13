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    台南白河區政大樓啟用 融合蓮花意象引注目

    白河區政大樓今落成啟用，融合蓮花意象的設計，引人注目，台南市長黃偉哲希望提升為民服務品質與效率。（記者王涵平攝）

    白河區政大樓今落成啟用，融合蓮花意象的設計，引人注目，台南市長黃偉哲希望提升為民服務品質與效率。（記者王涵平攝）

    2025/05/13 10:39

    〔記者王涵平／台南報導〕白河區政大樓今落成啟用，融合蓮花意象的設計，引人注目，台南市長黃偉哲希望提升為民服務品質與效率。

    黃偉哲與地方各界人士出席啟用典禮，區政大樓外觀融合蓮花池畔意象，綠色鋼構與弧形彩色板勾勒花瓣盛開的視覺效果，象徵白河蓮花文化活力。

    區政大樓地下1樓、地上3層，總樓地板面積4070.11平方公尺，結合戶政事務所與社區公共托育家園。

    強調親和的入口空間與友善動線，獲得2024年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎。室外公共藝術作品「荷光凝思」，聚散排列的花瓣，象徵四季更迭花開花落，但蓮花仍在固定的季節盛開，持續堆疊屬於白河的故事。

    白河區長董麗華表示，原有廳舍因空間狹小及耐震安全隱憂，中央與市府總計投入1億9950萬進行拆除重建，歷經6次流標，克服困難終於完成。

    公所特別規劃白河經典照片回顧及社區成果展、花藝展，歡迎民眾前往參觀。

    白河區政大樓今落成啟用，融合蓮花意象的設計，引人注目，台南市長黃偉哲希望提升為民服務品質與效率。（記者王涵平攝）

    白河區政大樓今落成啟用，融合蓮花意象的設計，引人注目，台南市長黃偉哲希望提升為民服務品質與效率。（記者王涵平攝）

    白河區政大樓今落成啟用，融合蓮花意象的設計，引人注目，台南市長黃偉哲希望提升為民服務品質與效率。（記者王涵平攝）

    白河區政大樓今落成啟用，融合蓮花意象的設計，引人注目，台南市長黃偉哲希望提升為民服務品質與效率。（記者王涵平攝）

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