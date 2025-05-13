Hebe田馥甄5/17野地巡演 台南鹽田將交管

Hebe田馥甄5月17、18日在北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦巡演，除購票粉絲，鹽田將暫停開放。（記者王涵平攝）

2025/05/13 09:58

〔記者王涵平／台南報導〕Hebe田馥甄5月17、18日在台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦巡演；學甲警分局將進行交管，除購票歌迷，鹽田也暫不開放。

配合田馥甄「<田調>Live in Life野地小巡演」，鹽田於5月16日下午2點起至5月18日全日演唱會活動期間，除購票歌迷外，不開放參觀。

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警方表示，因鹽田附近停車空間僅井子腳停車場1處，停車空間有限，滿位後將於南10線及南15線路口管制車輛進入，且進入鹽田主要道路南10線路幅不大，全線禁止路邊停車。

主辦單位於北門遊客中心規劃10台遊覽車接駁（憑門票搭乘），呼籲參與演唱會歌迷盡量利用大眾運輸交通工具，可至台鐵新營站轉搭台灣好行61西濱快線、大台南公車棕1至北門區公所站下車，再步行至北門遊客中心搭乘接駁車前往會場。

如開車前來，可將車輛停至北門遊客中心停車場、北門區公所前廣場或北門運動公園停車場再步行至北門遊客中心轉搭接駁車。

學甲警分局長巫建德表示，開車前來的歌迷請遵行警方及工作人員引導於規劃之停車地點停車再轉搭接駁車，勿違規停車，警方將加強執法取締，依法拖吊。

Hebe田馥甄5月17、18日在北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦巡演，學甲警分局將進行交管。（警方提供）

Hebe田馥甄5月17、18日在北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦巡演，學甲警分局將進行交管。（警方提供）

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