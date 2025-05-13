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    高壓迴流影響白天悶熱 各地高溫可達30度以上

    明（14日）起至週五預測各地的天氣型態都較類似，變化不大，持續為高壓迴流影響，各地氣溫持續悶熱。（資料照）

    明（14日）起至週五預測各地的天氣型態都較類似，變化不大，持續為高壓迴流影響，各地氣溫持續悶熱。（資料照）

    2025/05/13 09:50

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（13日）受高壓迴流偏東至東南風及環境偏乾影響，各地為晴時多雲、穩定天氣，白天氣溫回升較快，各地高溫將達30度以上，週五（16日）前天氣型態類似，預估週末才會轉趨不穩定。

    天氣風險公司分析師林孝儒指出，今北部及東部高溫約27-31度，中南部約30-32度，感受悶熱，夜低溫約19-24度，由於雲量少、輻射冷卻將較明顯，各地日夜溫差較大，早出晚歸記得要帶件薄外套避免著涼。

    預估明（14日）起至週五預測各地的天氣型態都較類似，變化不大，持續為高壓迴流影響，各地氣溫持續悶熱，預測普遍都有30度或以上高溫，紫外線偏強、氣溫悶熱，戶外活動務必做好防曬並補充水分，避免中暑。

    夜低溫大多落在20-25度，白天悶熱，早晚稍涼，日夜溫差都還是比較明顯，各地天氣以晴時多雲為主，僅午後山區在熱力作用下有對流發展帶來降雨可能，雨勢局部且短暫，對平地活動影響有限。

    週末起，隨著鋒面逐漸南下至北方海面，導致大氣略有不穩定條件且水氣也有增多趨勢。北部雲量將增多，有局部短暫陣雨機會；中南部沿海清晨亦有零星小雨的可能，而各山區午後也有熱對流發展帶來降雨機會，要留意雷雨或瞬間陣風可能。

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