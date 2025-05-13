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    墾丁撿鹿角惹議 墾管處：管制區未經許可違法！

    一名民眾近期在墾丁國家公園撿拾鹿角並將照片PO上網路，引發熱議。（圖由墾管處提供）

    一名民眾近期在墾丁國家公園撿拾鹿角並將照片PO上網路，引發熱議。（圖由墾管處提供）

    2025/05/13 09:23

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一名民眾近期在墾丁國家公園撿拾鹿角並將照片PO上網路，引發熱議。該民眾與網友爭辯，認為撿拾鹿角不違法，卻遭墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）打臉。墾管處明確表示，根據《國家公園法》第17條，在特別景觀區或生態保護區內採集標本，包含撿拾鹿角，均需經管理處許可，否則屬違法行為，可處新台幣3000元罰鍰。

    事件起因是1名遊客在社群平台分享撿拾鹿角的照片，聲稱這是「自然掉落」的物品，撿拾無傷大雅，卻引來網友批評，指其行為可能破壞生態。事件不僅掀起網路論戰，也讓民眾對國家公園的保育規範產生疑惑。

    雙方爭論焦點在於，是否只有特別景觀區與生態保護區禁止撿拾，一般管制區是否較寬鬆？墾管處回應，特別景觀區與生態保護區確實有嚴格規範，撿拾鹿角視同採集行為，未經許可即違法。而一般管制區雖無相同限制，墾管處仍呼籲民眾遵循國家公園最高指導原則「除了足跡什麼都不留，除了攝影什麼都不取。」

    墾管處進一步指出，社群媒體上關於撿拾鹿角的資訊，可能誤導民眾以為在園區內任何地點都可隨意撿拾，恐對珍貴自然資源造成威脅。為此，墾管處強調，民眾應避免在特別景觀區或生態保護區私自採集動植物，並鼓勵遊客以攝影紀錄代替實物採集，共同維護墾丁的生態之美。

    針對此案，墾管處表示已接獲民眾檢舉，將依法調查。這起事件也凸顯民眾對國家公園法規的認知不足。墾管處提醒，墾丁國家公園擁有豐富的生態與景觀資源，遊客應以尊重自然為前提，切勿因一時興起破壞環境。墾管處未來也將加強宣導，讓更多人了解保育的重要性，盼遊客在享受大自然時，能做到真正的「無痕旅遊」，為後代留下完整的生態寶藏。

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