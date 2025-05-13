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    大地震前兆？彰化果園「馬陸」上萬隻大爆發 專家說話了

    彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓人密集恐懼症都來了。（圖由陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓人密集恐懼症都來了。（圖由陳啟宗提供）

    2025/05/13 08:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓果農陳啟宗都說「密集恐懼症」都來了，民眾則擔心是大地震前兆。退休生物教師李志穎表示，這是大雨前的徵兆，因為空氣濕度高，馬陸就通通都跑出來，下雨過後、水退了，就會鑽回土壤了！

    陳啟宗表示，以往也曾在果園看過俗稱「千足蟲」的馬陸，這次真的是數量太龐大了，果園約30群，每群都超過千隻，整個果園都是密密麻麻的馬陸大軍，幾乎可說是傾巢而出，真是讓人都要快雞皮疙瘩掉滿地。

    陳啟宗指出，由於他的果園採取友善耕作，土壤都是有機介質，並用木屑、菇包來作堆肥，可能因此也讓土壤藏了大量的馬陸大軍，因為每次都是下大雨就會看到海量馬陸，推測應該跟下雨關係比較密切，而不是地震。

    退休生物老師李志穎指出，馬陸是益蟲，專吃枯枝落葉，生態地位類似蚯蚓，算是清除者，會分解落葉變成植物可用的有機質，會讓土壤根系更好。農民會在大雨過後看到大批馬陸，其實，馬陸在大雨來之前就跑出來了，主因是空氣濕度高，大雨過後、水退了，馬陸就會鑽回去了。

    彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓人密集恐懼症都來了。（圖由陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓人密集恐懼症都來了。（圖由陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓人密集恐懼症都來了。（圖由陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓人密集恐懼症都來了。（圖由陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓人密集恐懼症都來了。（圖由陳啟宗提供）

    彰化縣福興鄉百香果園出現上萬隻的「馬陸」大軍，讓人密集恐懼症都來了。（圖由陳啟宗提供）

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