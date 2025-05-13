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    端午連假去哪玩？屏縣推1至3日沉浸式體驗遊程

    東源森林遊樂區。（圖由屏東縣政府提供）

    東源森林遊樂區。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/05/13 08:58

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕端午節3天連假如何規劃？屏東縣政府推薦多條結合文化、自然與美食的多元遊程，歡迎民眾在3天連假期間深入探索屏東在地風情，從漁村體驗、部落文化、森林療癒到節慶限定活動，適合親子、情侶與家庭共遊。

    屏東縣府推薦的「跟著屏東SOLO這樣玩─2025端午連假推薦遊程」，在市區路線中，從有冷氣的五星級「屏東西市場」享用早午餐後，前往「屏東書院」參與傳統的立蛋活動祈福納運，再走訪「屏菸1936文化基地」與「屏感覺所」感受歷史與創新交織的沉浸式文化氛圍，晚間漫步「勝利星村」，享用晚餐並體驗動物溜滑梯公園的童趣。

    山林愛好者可選擇「尾寮山步道」健行行程，結合高樹地區在地美食與農業體驗，如「高樹青果生產合作社」與「屏東智慧農業學校」，感受屏東山區的綠意與智慧農村魅力。

    海線旅遊則推薦騎乘「大鵬灣環灣自行車道」，接著走訪「王船文化館」，並直接在館內的「漁行口食堂」享用道地的飯湯，5月31日在東港更有紙風車劇團限定演出《台灣幻想曲》，增添濃厚節慶氛圍。

    此外，枋寮、旭海、滿州等地推出1至3日深度旅遊推薦遊程，包括漁村生活體驗、藍皮火車懷舊路線、老七佳石板屋導覽、以及港口飛魚季等，展現屏東豐富多元的地域文化。在萬丹、新園、大鵬灣一帶也能串連美食，以及歷史古井於端午節正午「取午時水」的民俗活動，感受節氣文化與在地信仰。

    交旅處表示，不管是親近自然、文化體驗，或是節慶限定活動，屏東在端午連假期間準備好迎接旅人前來探索。更多推薦遊程可至屏東旅遊網查詢，以及隨走隨看的屏東SOLO電子書。

    大鵬灣有環灣道路自行車道。（圖由屏東縣政府提供）

    大鵬灣有環灣道路自行車道。（圖由屏東縣政府提供）

    環境優美的屏東書院園區。（記者羅欣貞攝）

    環境優美的屏東書院園區。（記者羅欣貞攝）

    有冷氣吹的屏東西市場。（記者羅欣貞攝）

    有冷氣吹的屏東西市場。（記者羅欣貞攝）

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