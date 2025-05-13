台中第二市場停車場完工 預計年中啟用

台中市中區第二市場停車場預計年中啟用，舒緩地方停車需求。（市府提供）

2025/05/13 09:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市原「興中停車場」改建，市府投入12億元改名為第二市場停車場，打造中區智慧運輸中心，停車場部分已完工，預計今年中啟用，將可提供477席汽車車位及632席機車車位，未來台中捷運藍線也將行經此區，且鄰近第二市場及柳川水岸步道，啟用後將有助紓解停車問題。

台中市交通局長葉昭甫表示，市府砸下逾32億元經費投入市區兩大交通引擎，其中斥資20億元興建大台中轉運中心，預計明年完工，而由原中區興中停車場改建的第二市場停車場工程已完工。

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葉昭甫表示，這座立體停車場鄰近第二市場，為該區域重要地標之一，命名為「第二市場停車場」，希望提升辨識度，同時加深與周遭鄰里的連結。

葉昭甫指出，原「興中停車場」提供141席停車位，但平面停車場空間難以滿足需求，交通局為此改造為地下二層至地上五層的立體停車場，並增築六至七層智慧運輸中心。為能早日開放停車空間供民眾使用，此計畫分為兩工程進行，現地下二層至地上四層停車場已完工，正在驗收，預計今年中先行開放啟用。

第二市場停車場位於市街的核心地區，是台中市最早發展的地區之一，鄰近第二市場、彰化銀行及柳川步道等知名景點，停車場旁的附屬建物，一樓規劃2間店鋪，延續街道燈光提供夜晚的照明，二樓規劃中區親子館，提供0-6歲嬰幼兒及其家長友善且適齡的空間及托育諮詢服務等。

交通局指出，待停車場啟用後，將接續辦理地上五層停車場及智慧運輸中心增築工程，未來整體建物完工營運後，總計可提供561席汽車車位及632席機車車位。

台中市中區第二市場停車場工程已完工，正式營運倒數計時。（市府提供）

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