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    本週一天比一天熱！ 氣象專家曝最熱時段：高溫上看37度

    由於水氣持續減少，各地恢復多雲到晴的天氣，氣象專家指出，本週將一天比一天熱！目前預估到下週四都會是白天「熱如炎夏」的天氣，起本週最熱時段應該會落在週末假日。（資料照）

    由於水氣持續減少，各地恢復多雲到晴的天氣，氣象專家指出，本週將一天比一天熱！目前預估到下週四都會是白天「熱如炎夏」的天氣，起本週最熱時段應該會落在週末假日。（資料照）

    2025/05/13 09:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由於水氣持續減少，各地恢復多雲到晴的天氣，氣象專家指出，本週將一天比一天熱！目前預估到下週四都會是白天「熱如炎夏」的天氣，本週最熱時段應該會落在週末假日，高溫上探36、37度，紫外線指數也有機會衝上危險級，提醒民眾留意。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週由於台灣附近環境為偏東風到東南風，水氣偏少、大氣穩定，各地也大多為多雲到晴的天氣。預估週五環境會再轉為偏南風到西南風，天氣也將會更加高溫炎熱。

    「林老師氣象站」表示，目前評估本週最熱時段應該會落在週末假日，尤其是中南部地區，高溫上探36、37度，紫外線指數也有機會衝到11或以上的危險級，外出活動籲請注意防曬及補充水份。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，因夜間輻射冷卻，今晨氣溫明顯偏低，各地區平地的最低氣溫約在17至20度，新北石碇區下探到16.8度，桃園大溪區則是17.0度。不過白天就會恢復晴熱、偏乾的天氣，預估今、明兩天各地區晴朗無雲，白天高溫上看35度、紫外線強，要注意防曬。至於夜間持續有輻射冷卻，早晚有涼意，最低溫約在17度，日夜溫差大，應注意穿著調整。

    吳德榮表示，本週四至下週四（15至22日）各地晴時多雲，白天「熱如炎夏」，最高溫約35度，須注意防曬、防中暑。午後山區偶有局部短暫降雨的機率。隨著環境水氣逐日的增減，其機率高低亦有逐日的輕微變化，需逐日觀察微調。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週四由於鋒面位置已略調整、還在東海南部，離台灣陸地甚遠。美國模式則顯示，鋒面正逐漸接近，但亦未觸及台灣陸地。兩者差異很大，不過第3波「梅雨季」鋒面還得再等、並得再繼續觀察模式的調整。

    「林老師氣象站」表示，目前評估本週最熱時段應該會落在週末假日，尤其是中南部地區，高溫上探36、37度，紫外線指數也有機會衝到11或以上的危險級。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」表示，目前評估本週最熱時段應該會落在週末假日，尤其是中南部地區，高溫上探36、37度，紫外線指數也有機會衝到11或以上的危險級。（圖擷自臉書）

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