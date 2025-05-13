屏東小黃公車已30萬人次搭乘 即起新增西市場等站並提供安全座椅

屏東小黃公車再優化，即日起調整部分路線及時刻並提供安全座椅。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/13 08:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為更貼近民眾需求，屏東小黃公車即日起調整屏東市區及屏北區等16條路線的時刻表及站點，新增加「屏東西市場」、「佑青醫院」、「屏東崇蘭廣興宮」等站點，部分站點則調整為預約制，同時增加安全座椅預約服務，滿足民眾攜帶幼兒出行需求。

屏東縣政府表示，小黃公車2018年營運至今已服務30萬人次，在全縣路網通車後快速累積使用客群，也收到許多民眾回饋意見，此次對既有路線進行調整，除增加民眾反映需求站點外，也增加市區701B信福轉運線及701D幸仁轉運線的固定班次，滿足民眾就醫及參與社區活動的需求。

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此外，屏東縣政府為提供更友善的服務，小黃公車即日起提供安全座椅預約服務，民眾若需使用，可於5個工作天前向營運業者預約。小黃公車可於週一至週五上班時間（上午8點至12點、下午1點至6點），撥打電話08-8218166分機2或使用line官方帳號搜尋@jcha8218166向捷乘交通有限公司預約。其他班次會依照站牌時刻表的時間到各站點，因每班次運能有限且部分站點較熱門，如擔心搭不到車，也可提前預約。

交旅處表示，各路線詳細資訊、時刻表及預約方式說明可至交通旅遊處官網－便民服務－偏鄉公共運輸服務或捷乘交通有限公司官網查詢。

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