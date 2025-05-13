為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東小黃公車已30萬人次搭乘 即起新增西市場等站並提供安全座椅

    屏東小黃公車再優化，即日起調整部分路線及時刻並提供安全座椅。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東小黃公車再優化，即日起調整部分路線及時刻並提供安全座椅。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/05/13 08:39

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為更貼近民眾需求，屏東小黃公車即日起調整屏東市區及屏北區等16條路線的時刻表及站點，新增加「屏東西市場」、「佑青醫院」、「屏東崇蘭廣興宮」等站點，部分站點則調整為預約制，同時增加安全座椅預約服務，滿足民眾攜帶幼兒出行需求。

    屏東縣政府表示，小黃公車2018年營運至今已服務30萬人次，在全縣路網通車後快速累積使用客群，也收到許多民眾回饋意見，此次對既有路線進行調整，除增加民眾反映需求站點外，也增加市區701B信福轉運線及701D幸仁轉運線的固定班次，滿足民眾就醫及參與社區活動的需求。

    此外，屏東縣政府為提供更友善的服務，小黃公車即日起提供安全座椅預約服務，民眾若需使用，可於5個工作天前向營運業者預約。小黃公車可於週一至週五上班時間（上午8點至12點、下午1點至6點），撥打電話08-8218166分機2或使用line官方帳號搜尋@jcha8218166向捷乘交通有限公司預約。其他班次會依照站牌時刻表的時間到各站點，因每班次運能有限且部分站點較熱門，如擔心搭不到車，也可提前預約。

    交旅處表示，各路線詳細資訊、時刻表及預約方式說明可至交通旅遊處官網－便民服務－偏鄉公共運輸服務或捷乘交通有限公司官網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播