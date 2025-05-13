「2025/5/20」諧音「愛妳愛我我愛你」高市新人結婚登記送好禮

今年5月20日諧音「愛妳愛我，我愛你」，高市推出新人結婚登記送好禮、抽家電或千元禮金。（市府提供）

2025/05/13 08:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2025年5月20日諧音「愛妳愛我，我愛你」，高雄市將舉辦「520我愛你，高雄幸福成家」活動，新人當天至全市任一戶政事務所，辦理結婚登記且當日生效，可獲得專屬精美咖啡壺禮盒，還有機會抽中家電好禮或千元結婚禮金，祝福新人幸福成家。

高雄市民政局為鼓勵青年即時婚育，特別於5月20日充滿愛意日子，推出「520我愛你，高雄幸福成家」活動，送好禮、抽家電祝福新人，新人只要5月20日當天到高雄市任一戶政事務所完成結婚登記，且結婚生效日為當天者，即可獲得1份精美咖啡壺禮盒。

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此外，新人其中一方設籍高雄或將戶籍遷入高雄，每對新人可再獲得抽獎券1張，活動預計抽出冰箱、洗衣機、吸塵器及掃地機器人等7組家電禮，以及13組1000元結婚祝福禮金，祝福新人在高雄幸福成家。

民政局局長閻青智表示，市府致力打造友善婚育環境，推動各項「樂婚、願生、能養」措施，讓青年能安心在高雄成家立業，透過活動鼓勵民眾勇敢邁入人生新階段，在愛情最濃日子締結幸福誓約，攜手邁向人生新的旅程。

閻青智歡迎準備結婚新人5月20日到高雄市任一戶政事務所辦理結婚登記，今年結婚抽家電活動僅此一檔，請把握機會，將幸福大獎帶回家，在人生最重要的時刻，留下專屬2人甜蜜回憶。

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