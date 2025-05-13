05/13 各報重點新聞一覽

罷免國民黨立委張智倫、林德福的罷團昨將兩人二階連署書送至選委會，兩人均跨越法定門檻。（記者林正堃攝）

2025/05/13 06:34

自由時報

二階送件+2 罷藍委達30席 雙和張智倫、林德福跨過門檻

新北市雙和罷免國民黨立委張智倫、林德福的罷團昨天送出兩人的二階連署書至選委會，兩人均跨越法定連署門檻，其中張智倫三萬六一四○份，達成率一二五．六三％；林德福兩萬九四七四份，達成率一二三．六八％。新北市六位藍委二階全部送件成功，罷團開心直呼：「新北全壘打！」、「送他們回去吃老本！」

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海馬士首射 33枚火箭彈震撼九鵬 11套接力亮相 展現國軍縱深打擊火力

陸軍昨日在中科院九鵬基地展開年度精準彈藥射擊操演，國造「雷霆二○○○」多管火箭上午發射千餘枚火箭彈之後，美製十一套「海馬士」多管火箭系統也接力亮相，首度實彈發射卅三枚精準火箭彈，象徵陸軍砲兵的縱深打擊火力邁向新階段。國防部長顧立雄全程視導、並在操演後嘉勉官兵，強調接裝新式武器裝備，是一個具有意義的里程碑。

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發布假民調介選、為中共發展組織 三聯集團徐少東 境管失聯

三聯集團涉嫌吸金廿二億元案的負責人，也是中華致公黨副主席徐少東（五十八歲）另涉及中國介入國內正副總統大選案及為中共發展組織，橋頭地院今年二月裁定延長境管八個月，他不服提起抗告，遭高等法院高雄分院裁定駁回並定讞，昨天傳出失聯，因身上沒帶手機，家屬前日緊急報案，警方展開協尋。

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聯合報

美中關稅大戰休戰90天 同意互降關稅免

美國和中國大陸十二日發表聯合聲明，宣布大幅調降對彼此商品課徵的關稅；美國對大陸輸美商品關稅稅率從百分之一四五降至百分之卅，大陸對美國輸陸商品關稅則從百分之一二五降至百分之十，十四日生效，為期九十天。

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陽光行動／我醫療體系 超級碳排大戶

環境部訂下二○五○年達到淨零碳排目標，碳有價時代來臨，明年起部分企業開始繳交碳費。國內醫療體系總碳排放量占全國百分之四點六，高於世界平均值，屬「超級碳排大戶」，但礙於救命事業，暫時豁免。衛福部要求全國醫學中心年底前完成碳盤查，各醫院大動作減碳，同時也面臨減碳「邊際效應」。

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中國時報

美代表退讓兩國不脫鉤 中美關稅休兵90天

美中經貿高層在瑞士日內瓦舉行2天會談後，達成重大突破。雙方同意「休戰」90天，暫停對彼此商品加徵的大部分關稅，同時繼續進一步貿易談判。據中美聯合聲明，美國對中國加徵的145％關稅將在5月14日前下調至30％，而中國對美國加徵的125％關稅則降至10％。美國財長貝森特說，「兩國代表團的共識是，雙方都不希望脫鉤。」

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美股勁揚 全球收復川普缺口

美中12日在日內瓦達成暫緩關稅協議後，激勵全球股市全面反彈。美股大漲、科技巨頭與中概股領漲，歐亞股市同步走高；恐慌指數大幅下滑，避險資產如黃金與美債應聲走低，美元與人民幣齊升，顯示市場風險偏好回溫。

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國軍飛彈射擊操演，海馬士多管火箭發射車。（記者陳逸寬攝）

三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元案，另涉及中國介入正副總統大選案及為中共發展組織，昨天傳出失聯，警方展開協尋。（資料照）

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