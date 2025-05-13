西半部高溫今上看33度 日夜溫差逾10度

今日各地低溫約19至23度，白天各地氣溫上升，西半部高溫約31至33度，民眾需注意防曬並補充水分。（資料照）

2025/05/13 06:33

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（13日）台灣附近環境為偏東風，各地大多為多雲到晴偏乾、穩定的天氣，僅東半部地區及基隆北海岸有零星短暫陣雨，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨；離島澎、金、馬均為晴到多雲。

氣溫方面，北部、東北部清晨仍有涼意，各地低溫約19至23度，白天各地氣溫上升，西半部高溫約31至33度，需注意防曬並補充水分，因日夜溫差甚大，可達10度以上，民眾早出晚歸請適時增添衣物，而東半部高溫約28、29度；澎湖全天氣溫23至28度，金門20至29度，馬祖20至25度。

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空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週三、週四（14日、15日）環境為偏東南風，各地仍以多雲到晴天氣為主，僅迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨，各地氣溫溫暖偏熱。北部20至32度，中部21至33度，南部23至33度，東北部20至30度，東部21至29度，東南部23至30度。

週五至下週日（16至19日）環境轉為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，尤其週末假日會更加暖熱。北部21至33度，中部23至33度，南部24至34度，東北部22至31度，東部23至31度，東南部24至34度。各地僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後雨區稍擴增，北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 31 21 ~ 30 24 ~ 31 20 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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