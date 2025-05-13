高雄火車站下半年很熱鬧！動漫、街舞、集團結婚輪番登場

高雄車站南側廣場今年下半年將會很熱鬧，市府將在這裡舉辦動漫、街舞、集團結婚等11項人氣活動。（記者王榮祥攝）

2025/05/13 00:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府助攻炒熱台鐵高雄車站人氣，計畫今年下半年在車站辦活動，初步規劃11場次，涵蓋動漫、街舞、農特產市集，還有首度移師車站的市民集團結婚，民政局長閻青智說：「看過場地、夠大」。

市議員何權峰質詢時關注高雄車站商機，表示車站商業大樓未營運前，市府應設法協助拉抬車站商機與周邊，除長期推動周邊大都更案，短期可善用車站內的空間。

請繼續往下閱讀...

副市長林欽榮答詢指出，已協調向台鐵借用下沉式廣場，由市府策畫系列活動，各局處初步已規劃11場次，從今年7月一直到12月。

林欽榮表示，依照台鐵短期租借作業須知、與台鐵車站結合地方創生作業要點，市府可無償跟台鐵商借場地辦活動，雙方初步已敲定合作機制與時段；台鐵南區營運處證實，已有多場活動計畫將委請創生小組審議。

市府說明，高雄車站有北、中、南共3處圓形廣場，民眾較熟悉的是中間最大的圓形廣場，市府下半年要借用的則是南側廣場，鄰近建國路與帝冠車站。

目前規劃活動自7月開始，由教育局的高雄瘋藝夏開跑，接著是高雄捷運的夏戀高捷動漫漫祭、青年局的國際街舞大賽；8月有農業局的農特產品市集、勞工局的職訓班成果展與創意賽。

10月有勞工局的創意市集與身障團體主體表演、經發局的萬聖狂歡節記者會、勞工局大型徵才、觀光局的高雄熊粉絲見面會；11月有民政局策畫的市民集團結婚，也是集團結婚首度移師車站，12月邀請樹德科大流行設計系畢業展。

高市市民集團結婚今年將首次移師高雄車站南側圓形廣場舉辦。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站中央圓形廣場日前有民間團體舉辦母親節活動。（翻攝高雄站臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法