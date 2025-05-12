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    風災減產+日本缺糧購米 高屏一期稻作價格高

    高屏地區早種的一期稻作開始收割了。（記者葉永騫攝）

    高屏地區早種的一期稻作開始收割了。（記者葉永騫攝）

    2025/05/12 23:52

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏地區一期稻作開始收成，受到今年外銷日本稻米增加、去年颱風影響減產及政府輔導收購價提高等因素，今年一期稻作濕穀的開盤收購價每台斤達到11元，創下近10年來新高。高雄區農業改良場副場長吳志文表示，高屏地區一期稻作的產量預估會減少，但是影響多大還要視實際收割情況才能確定。

    高屏地區一期稻作開始收成，今年受到氣候影響，高雄的一期稻作出現空包彈的情況，屏東也有部分受到影響，使得濕殼的開盤價因為量少創下每台斤11元的高價，但未來的走勢是往上或往下，還要視情況而定。

    農糧署南區分署表示，今年的稻米價格上漲的因素有公糧的收購價增加，輔導收購每公斤提高了1.5元，加上日本缺糧，台灣外銷日本的稻米數量增加，讓糧商的庫存量減少，以及去年颱風影響，預估初期產量較少，所以才會出現開盤價創新高，但是價格還會變動。

    高雄區農業改良場副場長吳志文說，今年高屏地區「搶早」種植的一期稻作受到氣候影響品質及產量都會下滑，沒有搶早插秧的一期稻作因低溫時間拉長，一期稻作收成會拖慢近30天，因此產量有可能減少，但幅度預估不會很大，最後還得視實際收割情況而定，而目前一期稻作才剛剛要收割，他提醒農友不要搶早青割，以免品質降低影響稻米價格。

    吳志文指出，日本目前缺米，使得台灣稻米外銷日本的數量會增加，由於台灣米與日米的品質差不多，都是稉稻，愛到日本人喜愛，反觀中國和泰國米雖然便宜，但以秈稻為多，較不受日本人的喜愛。

    高屏地區一期稻作進入收割期。（記者葉永騫攝）

    高屏地區一期稻作進入收割期。（記者葉永騫攝）

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