開發新能源！台電探勘谷關地熱 預估發電可供1.2萬戶全年綠電

中市府配合經濟部審查台電公司辦理谷關地熱探勘計畫。（市府提供）

2025/05/12 23:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕核三廠將除役，政府積極開發新能源，地熱能源則是要開發的新能源之一，台電公司辦理谷關地熱探勘計畫，規劃於和平區台電公司大甲溪發電廠谷關分廠舊保警宿舍用地進行地熱鑽井，發電潛能約有15MW，預估每年發電量可達4000萬度，相當於可提供1.2萬戶家庭全年綠電。

市府經發局長張峯源表示，依據經濟部地礦中心現階段評估的地質模型，以熱水上湧的斷層裂隙帶為主要探勘目標，將鑽鑿3口地熱探勘井（谷關1、2、3號井），深度以2000 公尺為限，期能探獲足夠熱水汽，以利後續評估地熱發電廠開發的可行性。

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張峯源表示，地熱發電有別於太陽光電、風力有間歇性問題，地熱可達24小時全年無休運轉，具有穩定發電特質，被視為重要的再生能源之一，市府將持續與中央政府及國營企業合作，發展地熱發電及各項多元化再生能源。

經發局指出，依據經濟部地熱探勘資訊平台顯示，目前地礦中心已在全台26處淺層潛能區中篩選出10處具開發潛力的地點，並持續進行先進地熱探勘工作，其中和平區谷關發電潛能約有15MW，預估每年發電量可達4000萬度，相當於可提供1.2萬戶家庭全年綠電，不僅可減少火力發電廠燃煤空污，更達到減碳及能源多元化目標。

經發局表示，市府致力推動綠能發展不遺餘力，包含離岸風力發電、太陽光電、小水力、生質能等，未來若谷關地區地熱有機會開發，將成為台中市首件地熱開發案，可望為台中再生能源寫下新里程碑。經發局也說，再生能源與淨零碳排為市府政策推動的重點目標，市府將持續努力，打造台中成為綠能宜居、永續淨零的幸福城市。

市議員古秀英也相當關心谷關地區地熱探勘狀況，未來若該地區有機會開發地熱，會要求經濟部及台電公司妥善與在地居民溝通，獲得民意支持。

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