端午來立瓜！超巨大西瓜重出江湖 500名額秒殺

佳冬鄉農會與鄉公所聯合舉辦的立西瓜，今年報名名額秒殺。（佳冬鄉公所提供）

2025/05/12 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕端午節月底登場，其中已成為屏東於端午獨樹一格且極為吸引人的「端午立瓜」活動，在今天開放報名，因為太夯，500個名額是晚「點」就沒了，只花了1分27秒就「清空」。

西瓜原鄉成年推出俏皮西瓜寶寶主題，並將曾在2018年名噪一時的超巨大西瓜「請來」重出江湖，並在端午當天午時立起880顆瓜。佳冬鄉農會總幹事林淑玲說，佳冬鄉稱為西瓜原鄉，以嫁接西瓜苗技術聞名全台，全台約有7成以上的西瓜苖是來自佳冬鄉。

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在2018年時，農會創意發想在端午節正中午來立西瓜，由於當地西瓜達人王家正載著請朋友開模製作的超巨型西瓜在國道上奔馳的畫面在網路瘋傳，成為最好的免費宣傳，最後也一炮而紅，成為南部最夯活動，後續更曾到凱道與前總統蔡英文同歡。

不過，前幾年因肺炎疫情連續停辦，直到去年重啟後立了約800顆瓜再重回大眾眼簾，今年則改用880顆西瓜，希望大家端午都可以「發發發」。佳冬鄉公所表示，今年活動在5月31日於石光見廣惠宮三山國王廟前舉行，今年特製1個大型假西瓜刀，讓民眾可以互動拍照。今年並將巨型西瓜裝上眼睛成為俏皮西瓜寶寶作為「主視覺」。

今年活動的報名費為300元，今天上午開放報名，由於報名包含贈送150元園遊券及紀念帽1頂還有約30台斤的西瓜及1張西瓜球擲筊券（聖筊即送西瓜球），是吸引廣大粉絲湧入報名，據鄉公所統計，僅約1分27秒就已報名額滿，堪稱秒殺。

佳冬鄉農會與鄉公所聯合舉辦的立西瓜，今年報名名額秒殺。（佳冬鄉公所提供）

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