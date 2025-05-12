為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄公園低地新增擴建8座滯洪池 總滯洪量可達570萬噸

    水利局將於高雄球場打造2座滯洪池，就地保留現有喬木，僅清除傾倒樹木及刺竹林、雜生藤蔓等。（記者陳文嬋攝）

    水利局將於高雄球場打造2座滯洪池，就地保留現有喬木，僅清除傾倒樹木及刺竹林、雜生藤蔓等。（記者陳文嬋攝）

    2025/05/12 23:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市打造海綿城市，水利局攜手公園處擴大公園低地滯洪，今年首推三民公園改造，並新增、擴建共8座滯洪池，加上現有25座滯洪池，以及公私有地設置滯洪池，總滯洪量可達570萬噸。

    水利局攜手公園處擴大公園低地滯洪，以三民區公園綠地為例，盤點72座公園研議改造，其中占地2公頃以上公園有10處，搭配老舊公園再造工程，將推動三民公園導入低地滯洪202立方公尺，下個月辦理發包，明年6月完工，提供民眾休閒好去處，更兼具滯洪功能。

    水利局也將新建正義公園、雙湖公園滯洪池7月完工，八卦休閒公園滯洪池今年底完工，高雄球場增設2座滯洪池，並擴建金獅湖5月底完工、劉厝及白米滯洪池今年底完工，合計51萬噸滯洪量。

    其中高雄球場因租約問題及使用除草劑被高市府強制收回，水利局根據防洪必要性及水利專業，以生態工法打造2座滯洪池共3.7萬噸，並就地保留現有喬木，僅清除枯死、傾倒等樹木，以及刺竹林、雜生藤蔓等，6月底發揮滯洪功能，7月中完成綠美化。

    此外，高雄現有25座滯洪池，合計滯洪量498萬噸 ，水利局也針對2公頃以上公私有地，完成17件土地開發設置滯洪池，包括左營區鳳山縣舊城遺跡歷史公園、岡山區致遠新村市地重劃、鼓山區某人壽高雄捷運凹子底站旁商業區等，合計21萬噸滯洪量。

    水利局完成岡山區致遠新村市地重劃開發設置滯洪池。（市府提供）

    水利局完成岡山區致遠新村市地重劃開發設置滯洪池。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播