高雄公園低地新增擴建8座滯洪池 總滯洪量可達570萬噸

水利局將於高雄球場打造2座滯洪池，就地保留現有喬木，僅清除傾倒樹木及刺竹林、雜生藤蔓等。（記者陳文嬋攝）

2025/05/12 23:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市打造海綿城市，水利局攜手公園處擴大公園低地滯洪，今年首推三民公園改造，並新增、擴建共8座滯洪池，加上現有25座滯洪池，以及公私有地設置滯洪池，總滯洪量可達570萬噸。

水利局攜手公園處擴大公園低地滯洪，以三民區公園綠地為例，盤點72座公園研議改造，其中占地2公頃以上公園有10處，搭配老舊公園再造工程，將推動三民公園導入低地滯洪202立方公尺，下個月辦理發包，明年6月完工，提供民眾休閒好去處，更兼具滯洪功能。

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水利局也將新建正義公園、雙湖公園滯洪池7月完工，八卦休閒公園滯洪池今年底完工，高雄球場增設2座滯洪池，並擴建金獅湖5月底完工、劉厝及白米滯洪池今年底完工，合計51萬噸滯洪量。

其中高雄球場因租約問題及使用除草劑被高市府強制收回，水利局根據防洪必要性及水利專業，以生態工法打造2座滯洪池共3.7萬噸，並就地保留現有喬木，僅清除枯死、傾倒等樹木，以及刺竹林、雜生藤蔓等，6月底發揮滯洪功能，7月中完成綠美化。

此外，高雄現有25座滯洪池，合計滯洪量498萬噸 ，水利局也針對2公頃以上公私有地，完成17件土地開發設置滯洪池，包括左營區鳳山縣舊城遺跡歷史公園、岡山區致遠新村市地重劃、鼓山區某人壽高雄捷運凹子底站旁商業區等，合計21萬噸滯洪量。

水利局完成岡山區致遠新村市地重劃開發設置滯洪池。（市府提供）

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