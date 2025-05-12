高雄高屏溪原水濁度飆高！引南化水庫20萬噸水救援急用

高雄市山區連日降雨，高屏溪原水濁度一度飆高達8千NTU。（記者陳文嬋攝）

2025/05/12 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市山區連日降雨，造成高屏堰原水濁度一度飆高達8千NTU，超過水公司淨水場處理量能，水公司緊急動用伏流水應變，今啟動南化高屏聯通從南化水庫引水支援20萬噸，確保高雄地區供水無虞。

高雄每日用水量約160萬噸，水公司每日從高屏溪攔河堰取水100萬噸，作為公共用水水源，高雄山區連日降雨，造成原水濁度飆高達8千NTU，超過水公司淨水場處理量能。

請繼續往下閱讀...

水公司動用伏流水、地下水應變，以目前高濁度期間每日可供應40萬噸，昨完成南化高屏聯通管充水作業後，今啟動南化高屏聯通管自南化水庫引水支援高雄20萬噸，透過調配穩定供水。

此外，旗山溪甲仙堰同樣因山區連日降雨造成原水濁度飆高，一度達4600NTU，水利署已先暫停越域引水至南化水庫，將待甲仙堰原水濁度下降後，重新啟動越域引水，維持南化水庫高水位，今蓄水率尚有7成8，有效蓄水量約7千萬立方公尺。

水利署表示，南化水庫逐步提升支援量，以每日20萬噸為上限，隨著南部降雨趨緩，高屏堰原水濁度逐漸下降，待濁度下降至1千NTU以下，將改為支援每日3萬噸，持續穩定南部供水。

水公司指出，汛期遇山區降雨可能造成高屏堰濁度突然升高，利用南化高屏聯通管支援低濁度原水，提升供水穩定性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法