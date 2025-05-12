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    台中廣三槍擊案無辜孕婦中彈成植物人 伍佰曾暖心贈曲

    媽媽熊玉蘭溫柔撫著女兒嘉慧的臉。（記者許國楨攝）

    媽媽熊玉蘭溫柔撫著女兒嘉慧的臉。（記者許國楨攝）

    2025/05/12 22:14

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    最動人母愛！台中廣三槍擊案被害人莊嘉慧癱瘓26年 母親不離不棄

    〔記者許國楨／台中報導〕1999年6月5日上午11點，台中廣三SOGO百貨門前發生一起震驚全台的槍擊案，2名蒙面歹徒手持衝鋒槍，朝百貨公司大門掃射43槍後迅速逃逸，造成多名民眾受傷，其中年僅23歲、懷有5個月身孕的孕婦莊嘉慧不幸中彈，腹中胎兒最終流產，她本人也因傷勢過重陷入植物人狀態，人生從此變調。

    據了解，嘉慧當時只是與好友相約逛街，卻在百貨公司準備開門營業時，無辜捲入槍林彈雨。她被子彈貫穿左右胸腔，送醫時已瞳孔放大、命懸一線，經搶救後恢復生命跡象，但因腦部嚴重缺氧昏迷不醒，儘管醫師建議棄子保母，嘉慧家人仍堅持搶救兩人。

    一個月後，嘉慧因子宮收縮提早剖腹產子，然而孩子出生即重度畸形、心跳微弱，最終仍回天乏術，令人心碎。警方初步推測，該案與廣三百貨總裁曾正仁涉入超貸案有關，可能為警告性掃射，曾正仁事後雖向莊家賠償700萬元，但於2004年因背信罪遭判11年徒刑後潛逃中國，迄今未歸，槍擊案件真凶也始終未能落網。

    嘉慧父母含辛茹苦照顧女兒19年，直至2018年5月12日，當天也是母親節，終因年邁與財務困窘，忍痛將女兒送往台中慈濟護理之家，送別當天，嘉慧坐在輪椅上由救護車接送，母親眼眶泛紅、頻頻拭淚，喃喃說著「心情好複雜」。

    嘉慧媽媽曾說，女兒就像困在一間沒有出口的黑暗房間裡，想喊卻無力，為了讓女兒不孤單，每天播放廣播、唱歌給她聽，只希望喚醒些許回應，這起槍擊案事件當時除引發社會對治安的震驚，也掀起對引產、墮胎與受害者照護制度的道德與法律辯論，至今將屆26年，嘉慧仍在安養機構中沉睡，而她的母親，則依舊是她最堅強的守候者。

    知名歌手伍佰的作品《白鴿》於1999年初創作完成，廣三SOGO槍擊案發生後，由於聽聞嘉慧為其歌迷，1999年7月14日，伍佰前往探視昏迷中的嘉慧，為其加油打氣，並將《白鴿》一曲送給她，歌詞中「縱然帶著永遠的傷口 至少我還擁有自由」，象徵即使受了傷、流著血，靈魂依舊是自由的，令人聞之鼻酸。

    媽媽熊玉蘭替女兒切生日蛋糕。（記者許國楨攝）

    媽媽熊玉蘭替女兒切生日蛋糕。（記者許國楨攝）

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