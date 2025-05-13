段考出題充滿性歧視！ 四叉貓揭金門國中師7年前還推廣性平

翁姓教師近日因出了充滿大量低俗不雅、充滿性歧視字眼的段考題目遭外界撻伐。（圖翻攝自統戰粉專「中國福建」）

2025/05/13 00:07

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕金門縣金城國中一份暗酸聯電創辦人曹興誠、網紅「四叉貓」劉宇，並且出現大量低俗不雅、充滿性歧視字眼的段考題目近日在網上瘋傳掀撻伐，出題老師的身分也隨之曝光。四叉貓週一（12日）翻出翁姓教師的社群，沒想到卻找到翁師約莫7年前分享教育部性平教育YT影片的貼文，讓網友們直呼諷刺。

最近網上瘋傳一份來自金城國中的段考題，題目不僅暗酸曹興誠先前爆出的小三私照醜聞，還稱四叉貓是「低端網紅愛滋貓」。除此之外，考題還出現「捅他屁眼」、「精液豆漿」、「好想要做愛啊！」、「下面羊死了」、「女人救世劍」等有明顯性暗示與厭女性歧視的粗鄙字眼，讓大批網友炸鍋。

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隨著輿論延燒，金城國中趕緊出面致歉，證實網傳考題為本月5日、6日段考中有關9年級健康定期考查試題，「內容不恰當一事，該校已於第一時間進行校安通報，另因考卷用字牽涉敏感不雅字眼，有不妥描述，有違反性平法規疑慮，該校也啟動審議機制，並召開性別平等教育委員會，全案進入調查程序。」

後續出題老師的身分被曝光，原來是在該校任教十餘年的翁姓男教師，2023年還獲金門縣政府頒發「服務屆滿10年資深優良教師」。翁師還被網友翻出去年到中國福建廈門市接受該省《東南廣播》統戰節目《台青尋根記》的訪問，四叉貓11日在臉書分享翁師受訪的節目截圖，語帶調侃稱「先把素材找出來放著，反正我是低端網紅嘛！」

四叉貓12日又找到翁師的個人臉書帳號，發現對方2018年還在臉書轉發教育部推出的性平教育影片，並宣稱要「支持推廣一下」。此外，翁師還曾在臉書分享自己擔任老師最大心願，就是培養出一個「逆轉人生的怪物」，「不管是簡單智力測驗考不及格的學渣、罹患假性肢體障礙類別的學霸、被排擠人際關係不佳的邊緣人，這些在我眼裡就是無可取代的瑰寶，因為他們蘊含著極大的可能！」

沒想到7年後，當年會轉發性平影片的翁師卻出了充滿性歧視的考題。網友則紛紛表示，「跟館昌一起歪，時間線吻合」、「原來道貌岸然的裝了七年？」、「草味很重」、「比學生都還不如」。翁姓教師的個人社群被曝光後沒多久就關版，目前已搜尋不到。

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