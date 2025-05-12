迎好天氣！週二多雲到晴山區防午後陣雨 日夜溫差逾10度

週二台灣各地為多雲到晴，僅東半部地區及基隆北海岸有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/05/12 22:06

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（13日）水氣持續減少，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；各地低溫約19至23度，隨著白天各地氣溫上升，西半部高溫約31至33度，日夜溫差較大，請民眾早出晚歸請適時增添衣物。

中央氣象署預報，週二台灣附近環境為偏東風，各地大多為多雲到晴偏乾、穩定的天氣，僅東半部地區及基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨；東北風偏強，恆春半島及蘭嶼、澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生，海邊活動請多留意。

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氣溫方面，週二清晨各地仍涼，各地低溫約19至23度，白天各地氣溫上升，西半部高溫約31至33度，需注意防曬並補充水分，日夜溫差甚大，可達10度以上，而東半部高溫約28至29度；離島澎、金、馬均為晴到多雲，澎湖全天氣溫23至28度，金門20至29度，馬祖20至25度。

天氣風險公司指出，週二氣溫逐日回升，白天悶熱感加劇，預測各地普遍高溫都有機會達30度或以上，低溫約21至25度，受輻射冷卻影響，各地日夜溫差較大。整體環境水氣偏少，預測各地本週可維持晴時多雲天氣，僅午後局部山區有熱對流發展可能。

紫外線方面，明天除了基隆市為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為偏東風，西半部位於背風區，擴散條件稍差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，各地低溫約19至23度，西半部高溫約31至33度，日夜溫差可達10度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，明天除了基隆市為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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