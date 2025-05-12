澎湖縣議會質詢移師望安 離島水電垃圾民生問題成重點

東吉島堆積多時垃圾問題，澎湖縣府會協議解決之道。（澎湖縣政府提供）

2025/05/12 21:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會第20屆第5次定期會，議員陳佩真、張仁和縣政總質詢，今（12）日移師望安鄉，實地走訪南方四島-東吉、東坪、西坪、花嶼村及七美。縣長陳光復隨同議會議員深入地方，針對基礎建設、環境衛生及民生需求進行考察與了解，傾聽地方聲音，接下民眾陳情，全力解決問題。

針對東吉嶼垃圾清運問題，因多次流標致垃圾堆積，嚴重影響環境衛生。陳光復當場允諾，縣府再增加經費補助鄉公所，協助完成垃圾清運招標作業，盡速清除垃圾，改善當地環境衛生。

請繼續往下閱讀...

有關東吉、東嶼坪居民仰賴地下水井供水，但因管線老舊、漏損嚴重，陳光復指示鄉公所儘速提報管線更新計畫。為穩定供水，縣府亦將全力協助推動海水淡化廠興建。在新設海淡廠完工前，請海管處協助，讓現有海淡廠資源能支援居民日常所需。

隨後府會團隊移師七美鄉，針對七美製冰廠興建工程進行了解，傾聽地方民意，全面掌握基礎建設推動進度與地方需求。陳光復表示，七美製冰廠變電箱目前的設置位置，縣府將邀集相關單位進行現地會勘，並彙整地方意見，在符合法規規定的前提下，評估移置至較不影響港區交通與廣場使用的適當位置。

同時，針對製冰廠蓄水櫃部分，建議採地下埋設方式，以提升空間使用效率並兼顧環境整體美觀。七美地處南淺漁場附近，漁業發展興盛。考量漁民實際作業需求，同意協助增設漁具倉庫與浮動平臺，以增加漁具收納空間，並提升上下船作業安全環境，落實對在地漁民的支持與保障。

澎湖縣府會前往南海離島鄉七美、望安，聽取地方建設意見。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法