南投這處閃燈路口一年逾10起車禍！ 增設「側向來車」示警燈

南投縣府在支道公園南路口設置「側向來車」示警標示，三和二路有來車，該示警燈就會亮起，該路口的人車就要停下。（南投縣府提供）

2025/05/12 21:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市公園南路與三和二路口，去年發生逾10起交通意外，民眾行經提心吊膽，縣府評估設交通號誌可能造成通行延誤，決定在公園南路的支道導入「智慧告警標示」，當三和二路有來車時，「側向來車」的LED訊息燈就會亮起，補足駕駛視距死角與判斷時差的風險。

南投縣南投、草屯、埔里、竹山等鄉鎮市，有不少路口設置閃燈，提醒汽機車甚至行人在路口放慢速度或暫停，確定無來車再通過，但民眾仍因疏於注意而發生事禍，像南投市三和二路與公園南路口就車禍頻傳，去年交通事故即有10多起，附近居民陸續建議設置交通號誌。

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南投縣府計畫處、縣警局交通隊 單位經會勘評估，認為該路口離峰與尖峰時段流量落差大，設置號誌可能反造成通行延誤，因此決定在支道公園南路導入「智慧告警標示」，感測幹道來車動態，公園南路口的「側向來車」LED顯示燈就會亮起，汽機車就要停下來。

南投縣計畫處指出，該智慧告警標示已安裝完成，屬於低干擾型智慧設施，不用更動交通結構，關鍵時刻即可提供預警，提升用路人反應時間，讓駕駛與行人都能安心通行。後續會持續觀察系統運作成效，及配合民眾意見反映，評估是否擴大應用至其他高風險無號誌路口。

南投縣府的「側向來車」LED告警標示，設在公園南路口，即C、D圖的路口，而主幹道三和二路路口即AB圖的路口，汽機車到路口則要放慢速度。（南投縣府提供）

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