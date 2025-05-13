原保地禁伐補償加碼 法規邊做邊修加劇矛盾

台東縣海端鄉布農族人到縣府拉白布條，抗議林地放領黑箱操作。（資料畫面，記者劉人瑋攝）

2025/05/13 02:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕去年6月立法院三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，原住民禁伐補償從每年每公頃3萬元提高至6萬元，有的一家子不必工作，一年就可領到上百萬元，由於以往土地分配方法出現爭議，最後由鄉公所「土地審查委員會」說了算數，公信力遭質疑，導致補償加大原民之間的矛盾。公部門表示，法規以「補破網」的方式邊執行邊修正，讓這項補償「知道的人當然先拿走」，才會造成這種現象。

「禁伐補償」是針對林業用地的禁伐區域，由國家補償受到影響的「原住民保留地」，符合請領條件的人數僅占原住民的8.7%，土地所有權由鄉公所「土地審查委員會」認定。去年修法通過後，這筆中央預算從27億元增加至42億元，在利益翻倍的情況下，也帶來許多新狀況。

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今年2月，海端鄉近百名布農族人發動抗爭，為的就是爭取林地補償落空，質疑土審會不公，這種情況在涉有林地補償的原住民鄉鎮，幾乎都會發生。甚至以往原保林地也被當成穩定投資，土地掮客在網上以此宣傳，甚至再依賣價換算好投報率，「穩定投報率約9%、7%」比比皆是。

一位布農族婦人在2月抗議時表示，取得土地所有權的條件之一就是主張以往先人曾在此活動，她公公曾在一片山林中因鋸樹摔死，結果土地卻被他人申請所有權。也有居住南橫的邱先生在返鄉之後詢問父母，想不到父母一問三不知，祖先留給自家的地已被其他族親登記。

台東縣府原民處說，目前山上林地為公告分配，原民會開放族人取得一定配比的山上用地，後來國家頒佈禁伐補償規定後，與林地有淵源者就能申請。但部落族人則表示，這項政策並非所有族人都了解，成了「曉得的人全拿走」。原民處表示，法規上路不久、只能針對法規「補破網」，雖然因為資訊落差造成爭議，但「一切合法」。

原民處也表示，目前已規定，在分配土地前將召開會議，聚集涉及同筆土地家族討論出土地分配，以防有人因資訊落差再被遺落，相信分配不平狀況會大幅改善。只是現今許多縣市已傳出先前土地分配引發怨言，一位鄉長表示，就有族人明明到都市數十年，家族已將土地留給山上親族，如今又從市區返回爭取土地「又是告公所、又向政風檢舉我，實在煩不勝煩！」

禁伐補償加碼之後，原保林地竟成為置產生財工具。（擷取自臉書）

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