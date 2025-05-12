「全盲提琴家」蕭琮祐 獲熱愛生命獎章

蕭琮祐透過小提琴演出，分享他的生命故事及學習點滴。 （嘉市政府提供）

2025/05/12 20:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「全盲提琴家」蕭琮祐目前就讀嘉義大學音樂系碩士班，他小二時被診斷腦癌，戰勝病魔，在學習路上永不放棄，克服全盲侷限，在音樂中找到快樂與自信，今天由父母親陪同在嘉市政府獲頒「周大觀全球熱愛生命獎章」。

蕭琮祐說，將秉持「熱愛生命」信念，勇敢迎接每個挑戰，並以行動回饋社會，幫助更多需要幫助的人，將愛與希望延續下去。

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蕭琮祐獲周大觀文教基金會「2025年第28屆全球熱愛生命獎章」，今天由創辦人周進華頒發獎章，嘉義市長黃敏惠及蕭琮祐的國小、國中及特教老師等人到場給予蕭琮祐鼓勵。蕭琮祐也特別帶著小提琴，透過音樂演出，分享他的生命故事及學習點滴。

黃敏惠表示，蕭琮祐與病魔搏鬥，勇敢面對生病苦痛，強忍治療過程不適，克服因病喪失視力的煎熬，樂觀積極面對每一天，化盲為愛，帶著提琴奉獻社會，譜出動人生命樂章。

「是你們讓我相信，生命因為堅持而精彩，因為愛而偉大。」蕭琮祐說，這份獎章不僅是項榮耀，更是對他人生歷程的肯定與鼓勵。他感謝從國小到現在的每位師長，也深深感謝一路陪伴的家人，無論遇到多少困難，始終是最堅強的後盾。

蕭琮祐精進琴藝之餘 ，也嘗試各種興趣課程與體驗活動，包括游泳課、變魔術、射箭訓練等。他表示，雖然過程中難免跌跌撞撞，但每一次嘗試都是對生命的熱愛與挑戰，期許自己未來也能以實際行動鼓勵更多人勇敢追夢，活出精彩。

「全盲提琴家」蕭琮祐（前排左四）由父母陪同，今天在嘉市政府獲頒「周大觀全球生命熱愛獎章」。 （嘉市政府提供）

蕭琮祐獲周大觀文教基金會「2025年第28屆全球熱愛生命獎章」。（嘉市政府提供）

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