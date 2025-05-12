宜蘭5校泰雅文化學習場域完工 傳承原民文化新基地

宜蘭縣武塔國小新落成的泰雅傳統家屋，作為當地部落傳承原住民文化的新基地。（圖由武塔國小提供）

2025/05/12 20:23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府制定「營造原住民族文化學習場域計畫」，協助武塔國小等5所原住民學校打造泰雅文化學習場域，現已全數完工，新建的傳統建物當成情境教室，作為傳承原住民文化的重要基地。

宜蘭縣「營造原住民族文化學習場域計畫」，去年獲教育部國教署補助970萬元，提供縣內5校營造泰雅文化學習場域，包括南澳國小的泰雅傳統家屋、泰雅文化聚會所，四季國小泰雅傳統家屋、瞭望台，武塔國小泰雅傳統家屋，東澳國小泰雅文化聚會所，金岳國小泰雅傳統家屋、穀倉、獵寮。

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這批泰雅文化學習場域，採用木材、竹子、石板當建材，由部落耆老協助監工，本月初落成的武塔國小傳統家屋，是這次補助最後一間完成的學習場域。校長楊偉琳說，學校傳統家屋啟用後，將安排學生到此上課，讓原鄉學子認識傳統文化底蘊，促使文化傳承在校園扎根。

縣府表示，建造泰雅文化學習場域的5所原民學校，要培養原鄉學子有「走出部落的能力、走回部落的情懷」，期盼透過沉浸式學習環境，精進原住民族教學課程，培養更多卓越的泰雅青年。

武塔國小泰雅傳統家屋散發出獨特的原民風。（圖由武塔國小提供）

武塔國小傳統家屋採用木材、竹子、石板當建材，由部落耆老協助監工後大功告成。（圖由武塔國小提供）

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