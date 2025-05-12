台中市忠明南路車行地下道何時填平？市府：可能增加車流衝突

市議員鄭功進要求忠明南路地下道要趕快填平。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/12 20:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市車行地下道目前只剩下忠明南路地下道，市議員鄭功進表示，台中市政府近年來已將多個車行地下道都填平，目前只有忠明南路未填平，若是市長盧秀燕一上任就把忠明南路地下道跟其他地下道一同填平，就不會全市只剩下忠明南路地下道，而且愈晚填平預算愈高，目前預估已達上億元，他希望市府能承諾在盧秀燕卸任前填平。

建設局長陳大田表示，2年前評估填平經費約1億2千萬，因為原料物上揚，又將增加幾千萬，因為此地下道相當長，牽涉八個路口，且要評估填平後，是否會成為另一個交通瓶頸？尊重交通局綜合評估。

請繼續往下閱讀...

台中市政府配合台中市鐵路高架化，交通部鐵道局於高架化作業中已一併填平沿線18處地下道，而其他剩餘5處地下道如圓環北路、太原路、建成路及國光路與五權路等，建設局陸續2019年展開填平，並已於2021年全數填平完成。

市議員鄭功進表示，目前只剩忠明南路地下道未填平，不趕快填平，不但拖愈久經費愈高，而且有淹水的問題，2014年五月就因大甲民生路地下道因暴雨積水，發生有市民開車進入溺斃情形，希望市民快填平，讓當地交通順暢。

建設局表示，忠明南路地下道，前經交通專業評估因填平後將增加車流衝突，透過調整號誌管制將影響車流運行效率，服務水準改善有限，故未納入填平作業。因填平所需經費龐大，未來將視地區交通都市發展及效益面綜合評估考量辦理。

忠明南路地下道目前是台中市唯一的車行地下道。（鄭功進提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法