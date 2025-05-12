為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中市忠明南路車行地下道何時填平？市府：可能增加車流衝突

    市議員鄭功進要求忠明南路地下道要趕快填平。（記者蘇金鳳攝）

    市議員鄭功進要求忠明南路地下道要趕快填平。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/12 20:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市車行地下道目前只剩下忠明南路地下道，市議員鄭功進表示，台中市政府近年來已將多個車行地下道都填平，目前只有忠明南路未填平，若是市長盧秀燕一上任就把忠明南路地下道跟其他地下道一同填平，就不會全市只剩下忠明南路地下道，而且愈晚填平預算愈高，目前預估已達上億元，他希望市府能承諾在盧秀燕卸任前填平。

    建設局長陳大田表示，2年前評估填平經費約1億2千萬，因為原料物上揚，又將增加幾千萬，因為此地下道相當長，牽涉八個路口，且要評估填平後，是否會成為另一個交通瓶頸？尊重交通局綜合評估。

    台中市政府配合台中市鐵路高架化，交通部鐵道局於高架化作業中已一併填平沿線18處地下道，而其他剩餘5處地下道如圓環北路、太原路、建成路及國光路與五權路等，建設局陸續2019年展開填平，並已於2021年全數填平完成。

    市議員鄭功進表示，目前只剩忠明南路地下道未填平，不趕快填平，不但拖愈久經費愈高，而且有淹水的問題，2014年五月就因大甲民生路地下道因暴雨積水，發生有市民開車進入溺斃情形，希望市民快填平，讓當地交通順暢。

    建設局表示，忠明南路地下道，前經交通專業評估因填平後將增加車流衝突，透過調整號誌管制將影響車流運行效率，服務水準改善有限，故未納入填平作業。因填平所需經費龐大，未來將視地區交通都市發展及效益面綜合評估考量辦理。

    忠明南路地下道目前是台中市唯一的車行地下道。（鄭功進提供）

    忠明南路地下道目前是台中市唯一的車行地下道。（鄭功進提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播