推動無人機產業合作 彰化市與美托倫斯市強化交流

彰化市政顧問黃光彩（右2）和加州洛杉磯郡托倫斯市市長陳光豪（右3），洽談推動無人機產業合作交流事宜。 （圖由市公所提供）

2025/05/12 20:08

〔記者湯世名／彰化報導〕為強化國際友好城市交流與科技產業合作，彰化市長林世賢最近派請市政顧問黃光彩（前國立臺灣師範大學校長）擔任產業大師，赴美訪問彰化市友好城市-加州洛杉磯郡托倫斯市，並與該市市長陳光豪進行友好會談，洽談未來雙方將推動無人機產業合作交流事宜。

林世賢指出，彰化市與托倫斯市自2023年締結為友好城市以來，雙方已多次進行互訪交流，更曾於2024年於彰化市共同舉辦「彰化市與加州托倫斯市產業座談會」。有鑑於無人機產業為未來產業發展重點趨勢，因此特派請產業大師黃光彩赴托倫斯市進行專業會談，期盼兩市攜手建立無人機產業合作夥伴關係，為城市發展注入新動能。

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托倫斯市位於美國洛杉磯郡西南部地區的南灣核心地區，為當地科技與製造產業發展的重要城市。近年無人機產業興起，托倫斯市長陳光豪也樂見兩市開創無人機合作，不僅可探討無人機應用於城市管理與公共服務等領域的可行性，提升大洛杉磯地區的城市服務運作效能，更有助於促進無人機業界之交流。

黃光彩也說明，雙方此次交流均充分展現對創新科技與城市永續發展的共同關注，對談以無人機技術為起點，探討其於公共政策與市民生活的應用潛力，期望透過台美間技術交流與互補，共同打造智慧城市典範；此外，雙方亦期待以此為基礎，進一步拓展為更廣泛的台美無人機產業合作與互動平台。

此次友好交流不僅深化彰化市與托倫斯市之間的友誼，也為台美城市於智慧城市、科技創新與產業連結等合作建立新篇章，創造更多跨國合作與商業機會。

彰化市友好城市美國托倫斯市長陳光豪（前排右3）去年來台和林世賢（右4）舉行產業座談會。（圖由市公所提供）

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