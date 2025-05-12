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    彰化花壇「送肉粽」路線只寫一半！鄉親全嚇壞：怎麼閃

    「送肉粽」是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗。（資料照）

    「送肉粽」是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗。（資料照）

    2025/05/12 19:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕生人迴避！彰化縣花壇鄉白沙村5月16日晚間9點，舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線公布，將從彰員路3段櫻花步道出發，沿彰員路2段過中橋街，碰到花南路後再接番花路，不過路線只寫到番花路就沒下文。地方都急忙詢問「接下來要怎麼走？」當地村長花沛明說，他也不知道終點在哪，不過研判可能送往海邊，呼籲鄉親當晚儘量避開，以確保人身安全。

    花沛明指出，這是村內的老人家發生憾事，16日晚間9點開始在櫻花步道舉辦送煞科儀，儀式結束時間不明，可能介於9點至10點之間，由於當天是星期五，屆時有可能會有晚間下班或回家的學生，他已向村民公布此事。

    不過，由於送煞路線只寫到番花路後就沒有下文，許多地方鄉親都在問「接下來要怎麼走？」擔心屆時恐怕經過送煞隊伍時會遇到，希望能知道接下來的路線以備避開；花沛明對此則說，禮儀社給他的資料就是這樣，他也不知道番花路之後接下來會怎麼走，不過按照常理判斷，送煞最終點應該還是會到海邊才對，至於是哪裡的海邊他實在不清楚。呼籲村民當晚不要經過送煞相關路線，能避開就避開。

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