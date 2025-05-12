曾文水庫太大了！今年單日最多降雨量 蓄水率微升1.1％

曾文水庫上游出現今年以來當日最高降雨量，蓄水率重回6成。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/12 19:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鋒面來襲，供灌一期稻作的曾文水庫，昨天上游出現54.7毫米的累積降雨，為今年以來單日最高，雖有進水，但由於容量太大，截至今晚的觀測，蓄水率僅微升1.1%，卻足夠重回6成。

水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區從上週五迄今，累積降雨量為62.8毫米，但集中在昨天，創下元月份以來的單日新高。

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今天雨勢暫歇，南水分署推估，這波鋒面可為曾文水庫挹注約750萬立方米，堪稱「小進補」，雖然蓄水率僅微幅上升，但已重回6成大關，目前仍持續入流中。

曾文水庫蓄水率60% 南化水庫近80%

截至今晚7點，曾文水庫水位標高217.13公尺，蓄水率為60.69%，相較於鋒面來襲前的59.68%，增加了1.1%，目前連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾3.44億立方米，水情持續樂觀。

至於供應民生用水的南化水庫，目前水位標高176.08公尺，有效蓄水量7041萬立方米，蓄水率78.93%，水情仍穩定；不過南水分署籲請民眾，平時持續養成節約用水的習慣。

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