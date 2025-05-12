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    首頁　>　生活

    不想被八卦！她發現同事常用「1詞」稱呼另一半 掀起眾人共鳴

    近期一名女網友分享，公司的同事們對另一半的稱呼，並非常見的老公、老婆、先生等，而是聽不出有是法定伴侶或交往關係的「室友」，讓她感到十分驚訝。示意圖，圖與新聞事件無關。（情境照）

    近期一名女網友分享，公司的同事們對另一半的稱呼，並非常見的老公、老婆、先生等，而是聽不出有是法定伴侶或交往關係的「室友」，讓她感到十分驚訝。示意圖，圖與新聞事件無關。（情境照）

    2025/05/12 20:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕無論是上學讀書，還是出社會工作，都會遇到各式各樣的「稱呼」。近期一名女網友分享，公司的同事們對另一半的稱呼，並非常見的老公、老婆、先生等，而是聽不出有是法定伴侶或交往關係的「室友」，讓她感到十分驚訝，也很好奇其他人是否遇過類似的情況，該文一出，也吸引眾多網友熱烈討論。

    一名女網友8日在Dcard以「對外稱呼另一半為『室友』」為題PO文，先是透露自己才開始出社會工作，期間與一些同事閒聊時，注意到他們分享自家「室友」的生活狀況，仔細詢後才得知他們口中的「室友」，其實是自己另一半的「代稱」，「很好奇大家聽過這樣的用法嗎？很多人都會這樣用嗎？為什麼會有這樣的用法？」。

    貼文一出，立即吸引不少網友人留言回應，「感覺講室友就是不想別人多問吧」、「很常聽到女生這樣說，反而男生不會這樣子講」、「有的還會講夜間部同學，不過這種講法通常是叔叔、伯伯年紀的」、「很多人是覺得好玩才這樣講，我那個年代有些比較幽默的媽媽部落客很喜歡用室友、隊友、戰友來分享自己的夫妻生活」。

    也有過來人指出，「覺得另一半沒救了，就會稱為室友」、「就不想讓只是『同事』或不熟的人知道太多」、「我另一半是同性，就只是想低調而已」、「個人是因為不想被同事八卦所以這樣說」、「我朋友覺得稱呼另一半為男朋友很彆扭，都稱呼為眷屬」、「自己是不好意思直呼老公或先生，怕別人覺得太放閃的時候才會這樣講」。

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