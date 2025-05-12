議員提案接收協志工商校產打造美術館 嘉義縣府：全面性評估

協志工商董事長何明宗表達願意捐贈校地與校舍給嘉義縣政府意願，縣府將進行全面性評估。（記者王善嬿攝）

2025/05/12 19:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉協志工商2019年停招，董事會原決議將價值約20億元、6公頃校地與校舍，無償捐贈給國立中正大學，無奈今年初合作破局。嘉義縣議員黃啟豪向縣議會提案，建議嘉義縣府評估接收協志校產，爭取文化部補助，打造縣級美術館。縣府回應，將進行全面性評估

嘉義縣長翁章梁11日由縣府文化觀光局長徐佩鈴、教育處副處長顏廷育等人陪同，與協志創辦人兼董事長何明宗會晤，眾人參觀協志工商「專科大樓」等校舍，黃啟豪、議員林淑完、陳文忠等人到場關心。

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翁章梁表示，包括承接協志工商、後續投入美術館及每年維護經費，都要整體一起評估，對協志董事長何明宗有意捐贈校地與校舍，還有長年對教育事業的關懷與投入表達謝意與肯定。

縣府表示，協志工商有意捐贈位於民雄地區的土地共15筆，總面積達41561平方公尺，包括校內建物，作為嘉義縣推動美術館設置及教育發展用途。針對未來接管協志校地及相關建物，縣府將進行全面性評估，包括邀請景觀總顧問協助評估設置美術館所需經費、校友會土地使用用途、建物再利用效益分析，以及校友會空間使用需求與縣政發展之間的整合性，因相關評估涵蓋預算需求、法規可行性及長期營運模式，縣府將審慎研議，確保捐贈資源能有效發揮其社會與公共價值。

黃啟豪上月在縣議會臨時會提案，「建請縣府評估接收私立協志高級工商職業學校，並打造一座本縣山區的『縣級美術館』」，議長張明達、議員林秀琴、劉雅文、莊信宗等連署附議。

黃啟豪說，嘉縣朴子市梅嶺美術館位於海區，山區也應設立一座縣級美術館；協志工商董事長何明宗有意願無償捐贈校地與校舍，還有他收藏多年藝術品給縣府，建議縣府評估接收協志工商校產，並爭取文化部「地方文化館」經費，將其中「專科大樓」轉型作為縣級美術館，作為民雄鄰近鄉鎮、學校美術教育場所。

嘉義縣長翁章梁（右二）11日到協志工商參觀，與董事長何明宗（左二）見面致意。（黃啟豪提供）

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