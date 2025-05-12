世壯運又出包！ 顏若芳：App一片空白、X平台停止更新近3年

顏若芳今於市議會質詢指出，近期收到選手陳情下載世壯運APP後完全無法使用，除了無法點選忘記密碼外，在未登入狀態下使用，主頁面、競賽資訊、競賽時程及技術手冊竟一片空白。（記者劉詠韻翻攝）

2025/05/12 19:01

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市4年前開始籌辦2025雙北世壯運，但進入倒數的最後5天仍亂象頻傳，議員顏若芳今（12）日再揭露，有選手抱怨下載世壯運APP後，點進主頁面、競賽資訊、競賽時程及技術手冊竟一片空白，甚至國外用戶經常使用的X平台，早於2022年停止更新，感慨蔣市府已無能得讓家醜外揚。北市府回應，後續將與資訊局持續精進App。

顏若芳今於市議會質詢指出，世壯運APP從5月1日上架後，主打多語支援、觀光美食交通一手包辦，卻收到選手陳情下載APP後完全無法使用，除了無法點選忘記密碼外，在未登入狀態下使用，主頁面、競賽資訊、競賽時程及技術手冊竟一片空白，至於觀光、交通及美食資訊更直接連結官方網站。

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顏若芳續指，世壯運App Store的頁面上雖顯示iOS 16以上可以使用，然而即便她的手機為iOS 16.3，仍無法正常使用，畫面呈現一片空白；截至5月10日的世壯運APP各國下載數更慘不忍睹，107個參賽國家中，多達52國未下載，55個參賽國中，有39國下載數佔參賽選手數比率未達3成。

顏若芳並點出，X社群平台作為外國民眾最常使用的軟體之一，但雙北世壯運卻從2022年9月開始停止更新，然而世壯運總會未發現該項問題，仍標註該平台。

顏若芳舉例，過往各國舉辦世壯運，外國選手比率上，2002年墨爾本世壯運為26%、2005艾德蒙頓世壯運為34%、2009雪梨世壯運為30%、2013杜林世壯運為85％、2017奧克蘭世壯運為58%，反觀本屆雙北世壯運則僅25%。

顏若芳質疑，根據雙北世壯運主計畫，世壯運本應於2023年6月完成APP需求調查，2024年6月完成APP建置，然而長達2年的籌備期，不僅建置完成時間拖延一年，投下300萬元建置的APP如今卻換來一片空白的畫面，讓台北貽笑國際，怒轟蔣市府已無能得讓家醜外揚。

體育局長游竹萍回應，目前選手10日報到時就會宣傳App下載，會再與資訊針對App精進；觀傳局長余祥則指，目前以電子報將訊息精準傳遞給選手，並有Youtube、Instagram等社群同步宣傳。

另外，一名林姓讀者表示，世壯運App剛傍晚6時許無預警狂傳十幾則通知，結果點開也沒有內容，認為已經造成嚴重困擾，一度想要卸載，Threads上稍早也有網友抱怨，指世壯運在手機主界面莫名狂洗推播，但又無法點入，直言「整個火都上來了。」

林姓民眾表示，世壯運App剛傍晚6時許無預警狂傳十幾則通知，結果點開也沒有內容，認為已經造成嚴重困擾。（圖由林姓讀者提供）

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