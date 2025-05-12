桃園去年消費爭議申訴8808件 消保官僅5人吃不消

桃園市府消保官只有5人，除了負責消費爭議申訴案件，還得配合跨局處稽查等業務。（法務局提供）

2025/05/12 19:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市去年消費爭議申訴案件達8808件，但消費者保護官僅有5人，平均每人負擔1761件，還得配合跨局處稽查等業務，工作負擔相當沉重，桃市府法務局今（12）於市議會工作報告，不分黨派議員要求增加消保官人力，減輕消保官負擔，法務局長賴彌鼎答詢，將調整1名編審改為消保官，預計今年下半年派令。

議員王珮毓表示，桃園市僅5位消保官，須負擔每年近9000件消費爭議申訴案，包括租屋、補習班等各項稽查也要由消保官負責，除了想辦法增補人力，法務局在2020年推出「智能曉寶」消費者服務中心智能客服，可提供24小時消費爭議諮詢服務，亦可分擔消保官消費爭議案件負擔，過去審預算時有同意此項經費，並請法務局與智慧城鄉發展委員會升級軟硬體，如今卻已搜尋不到。

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議員錢龍表示，桃園市人口持續成長，消費糾紛只會越來越多，但消保官至今仍只有5人，遲遲無法補足人力。

賴彌鼎表示，桃市府法務局消保官法定員額5人，因受限於員額總量控管，因此規劃盤點法務局業務狀況，於現有員額內調整1名編審改為消保官，以期人力最佳運用，提升服務效能，將於今年下半年派令，以利消費者保護業務推動。

法務局說明，「智能曉寶」去年已下架，主要是使用人次少，假日經常只有個位數，產生的效益不大，民眾遇到消費爭議案件，比較偏好面對面、有溫度的諮詢，仍以法律諮詢、1950消費者服務專線為優先選擇。

此外，桃園市去年消費爭議申訴案件類別，前3名分別為房屋類709件、車輛類598件、線上遊戲類591件，房屋類更是位居榜首多年，引發多位議員關注，法務局表示，房屋類消費爭議可分為預售屋、新成屋、中古屋及租屋等類型，近來以預售屋及租屋消費爭議較多，除了會同地政局主動辦理預售屋建案聯合稽查，查核業者使用的定型化契約是否符合規定，不符者將要求限期改善或裁處，並加強查核市售空白租賃契約書，以促進租屋電費合理負擔及查詢電費資訊透明公開。

法務局強調，由於房屋買賣涉及法令較多，且一般消費者通常無經驗，將持續配合辦理預售屋建案聯合稽查，並於各式宣導活動中宣導購屋應注意事項。

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