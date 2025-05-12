40歲女想生卻生不起！彰化議員提案補助試管嬰兒

縣議員周君綾建議，搶救生育率，應學雙北等縣市作法，試管嬰兒放寬補助。（圖周君綾提供）

2025/05/12 18:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣的生育率僅1.11%，全球吊車尾，不孕問題浮現。彰化縣議員周君綾今天（12日）在縣議會縣政質詢中指出，不少30、40多歲高齡婦女與不孕家庭想生卻難以負擔高額試管嬰兒費用，建議能比照都會縣市作法，推出加碼試管嬰兒補助的助孕政策，協助有意生育的家庭實現育兒夢想，為少子化社會注入希望。

彰化縣出生率與總人口數雙雙下滑，人口老化問題加劇，根據統計，截至今年4月30日止，彰化縣總人口已跌破122萬人，連續多年呈現淨流出。新生兒數也逐年下降，讓人口結構出現失衡警訊，顯示提升生育率已刻不容緩。

請繼續往下閱讀...

周君綾指出，她用民間生殖中心收費試算，一次試管嬰兒療程費用約15萬至18萬元，藥費另計，還不是一次就能成功，對許多有心想生的家庭而言是一大負擔。雖然中央已針對44歲以下不孕症婦女提供部分試管嬰兒人工生殖補助，但實際支出與需求之間還有補助門檻仍存在明顯落差。

她建議，彰化縣應參考台北市、新北市、桃園市及台中市等地助孕作法，研議試管嬰兒療程放寬補助年齡、增加補助次數並提高每次的補助額度。

對此，衛生局長葉彥伯表示，縣議員建議很務實也良善，將彙整其他縣市作法全面通盤彙整後，再研議可行的補助方案。

縣議員周君綾直言中央試管嬰兒人工生殖補助政策，實際支出與需求之間還有補助門檻仍存在明顯落差。（圖周君綾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法