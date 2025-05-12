在美術館「走路有蜂」！花卉班長斜槓養土蜂 推城市生態教育

歸仁區農會七家五街花卉產銷班長黃毅斌於東門美術館等舊倉庫群架設人造巢穴，斜槓養土蜂，在城市裡推廣生態教育。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/12 19:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區農會逾半世紀屋齡的倉庫群，轉型藝文空間，知名的東門美術館也進駐，而當地七甲五街花卉產銷班長黃毅斌則在屋簷下搭設空心樹幹的人造巢穴，斜槓養土蜂，成功吸引超過兩萬隻入窩，甚至還能採蜜，開放觀摩，城市裡也可推廣生態教育。

黃毅斌表示，品種的差異，一般專業農民餵飼的多為義大利蜂，又稱洋蜂，他吸引的則是中國蜂，或叫土蜂、野蜂，身軀較小，難馴化，不好養，容易飛走，因此對環境的要求很嚴格。

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黃毅斌說，土蜂飛行距離較遠，範圍可達巢穴半徑3公里，採集的是百花蜜，因為取之不易，比起一般專業農民的龍眼蜜，價格翻倍。

黃毅斌強調，能否採蜜倒是其次，他的重點在於教育推廣，藉由餵飼過程與聚集數量，關注目前的自然環境現狀，了解城市養蜂的生態樣貌，已有學校師生與社區團體陸續觀摩。

黃毅斌在倉庫屋簷下或牆壁上，架設了3個挖空椰子與柚木等樹幹的人造蜂窩，還有1具紙管，共4座巢穴，隨著春暖花開，吸引聚集的數量逾2萬隻。

8年前黃毅斌在舊倉庫群旁的1株光蠟樹下發現了土蜂窩，開始產生興趣，向專家請益後，製作人造巢穴，嘗試招引、飼養，技術不斷精進。

歸仁區農會倉庫群轉型，目前到東門美術館參觀，可欣賞精彩的藝文創作，感受懷舊的建築風情，還能看見難得的土蜂生態，黃毅斌歡迎各界造訪。

歸仁區農會七家五街花卉產銷班長黃毅斌於東門美術館等舊倉庫群架設人造巢穴，斜槓養土蜂，在城市裡推廣生態教育。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區農會七家五街花卉產銷班長黃毅斌於東門美術館等舊倉庫群架設人造巢穴，斜槓養土蜂，在城市裡推廣生態教育。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區農會七家五街花卉產銷班長黃毅斌於東門美術館等舊倉庫群架設人造巢穴，斜槓養土蜂，在城市裡推廣生態教育。（記者吳俊鋒攝）

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