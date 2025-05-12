台新青少年志工菁英獎 苗縣府表揚得主許宸祐、陳芙筠

苗栗縣學生許宸祐（左7）及陳芙筠（左6）從全國眾多優秀的青少年志工中脫穎而出獲獎，台新青少年基金會董事長蔡清祥（左4）及苗栗縣長鍾東錦（左6）連袂頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

2025/05/12 19:00

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「第25屆台新青少年志工菁英獎」全國共超過2200位青少年學子報名參賽，經過各階段評選後，苗栗縣學生許宸祐及陳芙筠從全國眾多優秀的青少年志工中脫穎而出獲獎，縣長鍾東錦與台新青少年基金會董事長蔡清祥昨頒獎表揚；鍾東錦鼓勵更多青年學子加入苗栗志工行列，學習如何用自己的力量去關懷社會、服務他人

就讀國立苗栗農工的許宸祐，從小受父母影響，積極參與志願服務，投入溫馨廚房為長輩送餐，溫暖貼心及具創新的服務，讓他今年獲得到台新青少年志工菁英獎最高殊榮「親善大使獎」；他也關心獨老生活品質與安全問題，希望以自己的電機專業，幫助長輩維修家中設施，並進一步拓展服務範圍，將溫馨廚房據點從三義、西湖延伸至家鄉公館。

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國立竹南高中學生陳芙筠則獲「奉獻獎」，因獎學金的支持與鼓勵，她立志成為一位助人者，在寒暑假協助幼兒園照顧孩童、在安親班輔導學童課業，每年10月會參加新竹市至愛服務協會辦理的花束義賣活動。未來希望加入法扶會志工團隊，深入了解人權議題，並結合法政領域的志向，持續在社會不同角落撒播愛與溫暖。

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