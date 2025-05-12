高雄華山國小山野教育 走訪阿里山喜見國寶鳥帝雉

高雄華山國小師生在雨中完成山野教育課程。（華山國小提供）

2025/05/12 18:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市小港區華山國小25位師生11至12日至嘉義阿里山進行山野教育，雖因道路及天候因素未能順利攻頂海拔2663公尺的鄒族聖山「大塔山」，但過程中，除了遇見千元紙鈔上的國寶鳥帝雉，也進一步了解日治時期林業發展及鄒族文化，留下美好的回憶。

華山國小指出，在這趟山野教育行前，除了體能訓練外，導師也蒐集各項登山資訊、阿里山林業史驗原住民文化等，透過數位設備讓學生進行線上學習。

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過程中，師生們在小笠原觀景台驚喜發現的台灣帝雉的身影，雖然是稍縱即逝，但彷彿從千元紙鈔活生生現身眼前，大家都開心不已；另也走訪水山巨木步道，不僅有日治時期的鐵道景觀，還有數千年以上的樹冠可以欣賞，抬頭仰望伐木時期倖存的巨大檜木，師生們感覺到人類的渺小與微不足道。

此外，師生也走訪大塔山步道，前段是阿里山森林鐵路，能欣賞高聳的檜木林，並享受芬多精森林浴，後段路線就開始為階梯爬升較為陡，挑戰學生的體力，雖然最後因雨考量到道路的安全，沒有完成登頂挑戰，但老師也藉機教育同學，攻頂不是唯一目標，接近大自然眺望美麗山景才是信念，也是山野教育課程精神。

華山國小校長王惠玲是高雄女校長登山隊的成員之一，她說，學習不應只是侷限於課本內，希望能將對台灣這塊土地的認同感，帶進學校的課程裡，今年藉由山野教育計畫，實現讓華山國小師生從真實生活情境中的學習，培養面對挑戰也能勇往直前，永不放棄的精神。

高雄華山國小師生前往阿里山進行2天1夜的山野教育，雖然遇上雨天，仍親身感受當地的林業、鐵路及原住民文化等。（華山國小提供）

過去只在課本中讀到阿里山，藉著行前教育與實際走訪，讓學生更深刻認識台灣高山之美。（華山國小提供）

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