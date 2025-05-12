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    中壢新街溪河道畸角處 大雨過後淪魚群死亡禁地

    中壢新街溪河道畸角處在大雨過後，魚群隨著大水退去翻肚死亡。（記者李容萍攝）

    中壢新街溪河道畸角處在大雨過後，魚群隨著大水退去翻肚死亡。（記者李容萍攝）

    2025/05/12 18:39

    〔記者李容萍／桃園報導〕受梅雨鋒面、東北季風影響，桃園地區歷經兩天大雨今（12）日轉晴，中壢新街溪中北橋下方靠近堤防坡崁畸角處又被發現有魚群暴斃死亡，東興里長莊英起表示，該畸角處每每大水就有魚群躲入，等到水退魚群卻受困曝曬死亡，加上魚群暴斃後橫躺草叢發出陣陣惡臭。他已連絡市議員魏筠促請市府水務局派人清理，建議市府應好好新治理該處水岸防範。

    水務局水利工程科長鍾源康表示，新街溪中北橋下方，該處堤防較窄、水流又大，之前治理河道為保護護岸，利用複式斷面方式將土石堆置基腳處，以自然工法防止河道沖刷，惟河道退水後卻發生魚群受困暴斃於河灘地上，影響居民生活品質。後續水務局將邀集生態專家及當地里長等共同研商妥適作法，以減低類似情形發生。

    至於今日發生死魚位於中北橋下游右岸，經派員清理數量約150條，經巡檢新街溪東明橋至埔頂橋未有發現死魚。

    莊英起說，水務局幾年前治理該處河道，疑似整治不當，造成該處駁坎未做斜水坡，每每大雨魚群躲入畸角處，等大水退去，魚群出不去就在該琦角暴斃，有的魚屍卡在草叢更發生陣陣惡臭，類似魚群暴斃已發生10幾次，全靠水務局派人撿拾魚屍清理，如同浪費公帑，他建請水務局僱怪手整治解決。

    中壢新街溪河道畸角處在大雨過後，魚群隨著大水退去翻肚死亡，水務局派員打撈魚屍。（記者李容萍攝）

    中壢新街溪河道畸角處在大雨過後，魚群隨著大水退去翻肚死亡，水務局派員打撈魚屍。（記者李容萍攝）

    中壢新街溪河道畸角處在大雨過後，魚群隨著大水退去翻肚死亡。（記者李容萍攝）

    中壢新街溪河道畸角處在大雨過後，魚群隨著大水退去翻肚死亡。（記者李容萍攝）

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