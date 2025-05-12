端午連假交通疏運一次看 5/29-6/1國道客運下殺6折

因應端午連假疏運，交通部5月29日至6月1日祭出國道客運6折優惠。（記者蔡昀容攝）

2025/05/12 18:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年端午節3天連假自5月30日開始，交通部規劃5月29日至6月2日為疏運期間。政務次長陳彥伯表示，今年春節及清明假期實施國道客運6折優惠，回響熱烈，這次端午連假比照實施，5月29日至6月1日搭國道客運打6折，歡迎民眾多加利用。

國道於連假期間每日凌晨0時至清晨5時全線暫停收費，國三「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；國五5月31日及6月1日，每日下午1時至晚間6時實施北上高乘載管制。

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省道方面，台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路封閉封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線竹1路口及竹北新港三街路口，並實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、大山腳等6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

大眾運輸方面，5月29日至6月1日90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費或轉乘指定幸福巴士免費等優惠措施。另，搭乘國道客運前往東部，指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元，持國道客運購票證明租車再享優惠。

高鐵5月28日至6月2日加開127班次列車，其中南下58班、北上69班，總計6天提供1062班次。台鐵於疏運期間全線加開各級列車總計109列次，西線43列次、東線55列次、南迴線11列次，並加開東線實名制列車、縣府返鄉（工）專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車及EMU900區間快車等。

航空部分，常務次長林國顯表示，疏運期間國內線共提供1380架次、11萬3205座位，其中離島管制航線計1194架次，10萬4395座位，航空公司將視情形加開班機疏運；另桃園機場預估每日航班約687至733架次，每日約13.4萬至14萬人次，建議出國旅客提早抵達機場辦理報到手續。

海運部分，疏運期間台灣本島與離島間9條航線，規劃987航次，提供22萬8444人次運能；金馬小三通於疏運期間規劃180航次，提供4萬8080人次運能。

觀光方面，即日起至10月31日，使用電子票證（含行動支付）搭乘79條台灣好行路線享半價優惠，花蓮地區台灣好行路線免費；81條台灣觀巴套裝旅遊行程享3折或2人同行一人免費等優惠。

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